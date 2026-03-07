5 टुकड़ों में बंट रहा है स्टॉक, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री, कीमत 200 रुपये से कम
कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा।
Anlon Healthcare Ltd ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। कंपनी ने इसकी जानकारी शेयर बाजारों को दे दी है। कंपनी के शेयरों पर सोमवार को निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें, शुक्रवार को Anlon Healthcare Ltd के शेयर 4.29 प्रतिशत की तेजी के साथ 116.70 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे।
5 टुकड़ों में बंट रहा है स्टॉक
कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा।
1 पर 1 शेयर फ्री
कंपनी ने शेयरों के बंटवारे के साथ-साथ बोनस शेयर का भी ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। कंपनी ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट दोनों के लिए अभी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
इस साल अबतक Anlon Healthcare Ltd के शेयरों की कीमतों में 21 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स 7.36 प्रतिशत नीचे आ गया है। हालांकि, इसके बाद भी 6 महीने से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 26 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 172 रुपये और 52 वीक लो लेवल 86.98 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 620 करोड़ रुपये का है।
सितंबर तिमाही के शेयरहोल्डिंग डाटा के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 52.68 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 47.32 प्रतिशत है।
यह एक फार्मा कंपनी है। कंपनी की मौजूदगी वेनेजुएला, यूएसए, मैक्सिको, सउदी अरब, यूएई, श्रीलंका, रूस, साउथ कोरिया सहित कई देशों में है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
