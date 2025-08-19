anil ambani s reliance power shopping abroad know where he bought a big stake अनिल अंबानी की रिलायंस पावर की विदेश में शॉपिंग, जानें कहां खरीदी बड़ी हिस्सेदारी, Business Hindi News - Hindustan
अनिल अंबानी की रिलायंस पावर की विदेश में शॉपिंग, जानें कहां खरीदी बड़ी हिस्सेदारी

यह ज्वाइंट वेंचर भूटान सरकार की सरकारी कंपनी ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस एंटरप्राइजेज (REPL) के बीच 50:50 की भागीदारी पर आधारित है। यह कंपनी रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करेगी, हालांकि अभी इसने व्यापारिक गतिविधियां शुरू नहीं की हैं।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 08:50 AM
अनिल अंबानी की रिलायंस पावर की विदेश में शॉपिंग, जानें कहां खरीदी बड़ी हिस्सेदारी

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने सोमवार को घोषणा की कि उसकी सहयोगी कंपनी, रिलायंस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (REPL), ने भूटान में एक नई संयुक्त कंपनी बनाई है। इस कंपनी का नाम है GDL, रिलायंस सोलर प्राइवेट लिमिटेड (GRSPL)। यह कंपनी 24 जुलाई, 2025 को भूटान के 'गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी' (एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) में स्थापित हुई है। बता दें 4 साल में रिलायंस पावर के शेयर 5 रुपये से बढ़कर 70 रुपये तक गया, वहीं, अब फिर से ये 40 रुपये के आसपास है। सोमवार को यह स्टॉक 0.12 पर्सेंट की गिरावट के साथ 43.25 रुपये पर बंद हुआ। आज इस अपडेट के बाद रिलायंस पावर के शेयर फोकस में रहेंगे। पिछले एक साल में रिलायंस पावर ने करीब 32 पर्सेंट का रिटर्न दिया है।

साझेदारी का स्वरूप

यह ज्वाइंट वेंचर भूटान सरकार की सरकारी कंपनी ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस एंटरप्राइजेज (REPL) के बीच 50:50 की भागीदारी पर आधारित है। यह कंपनी रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करेगी, हालांकि अभी इसने व्यापारिक गतिविधियां शुरू नहीं की हैं।

निवेश और स्वामित्व

REPL ने इस कंपनी में नकद भुगतान करके 2,25,000 शेयर (प्रत्येक 100 डॉलर मूल्य का) खरीदे हैं, जो GRSPL में 50% हिस्सेदारी के बराबर है। इस तरह, रिलायंस पावर की REPL के माध्यम से GRSPL में अप्रत्यक्ष रूप से 25% हिस्सेदारी है। साथ ही, प्रमोटर कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भी REPL के जरिए 25% अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह लेन-देन सामान्य व्यापारिक शर्तों पर हुआ है और यह 'संबद्ध पक्ष लेनदेन' की श्रेणी में नहीं आता।

रिलायंस पावर के मुनाफे में उछाल

रिलायंस पावर ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए तिमाही में ₹125.6 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को ₹397.6 करोड़ का नुकसान हुआ था। हालांकि, कंपनी के परिचालन से आय में 1% की गिरावट आई है, जो ₹1,978 करोड़ रही (पिछले साल इसी तिमाही में ₹1,997 करोड़ थी)।

EBITDA में भारी बढ़ोतरी

परिचालन स्तर पर कंपनी का EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) पिछले साल की समान तिमाही के ₹48.8 करोड़ के मुकाबले इस साल 1,109% बढ़कर ₹589.8 करोड़ हो गया। EBITDA मार्जिन भी पिछले साल के 2.4% से बढ़कर इस साल 29.8% पर पहुंच गया है।

