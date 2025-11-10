अनिल अंबानी का पावर शेयर बना रॉकेट, 42 रुपये के ऊपर पहुंचा शेयर का दाम

संक्षेप: रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को BSE में 7% से ज्यादा चढ़कर 42.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। फर्जी बैंक गारंटी के मामले में ED ने अमर नाथ दत्ता को गिरफ्तार किया है। रिलायंस पावर ने स्पष्ट किया है कि अमर नाथ दत्ता किसी भी तरह से कंपनी से कनेक्टेड नहीं हैं।

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 42.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 40 रुपये के नीचे 39.24 रुपये पर बंद हुए थे। फर्जी बैंक गारंटी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या ED) ने अमर नाथ दत्ता को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी पर रिलायंस पावर की सफाई आई है। रिलायंस पावर के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 40 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं।

रिलायंस पावर ने कहा, अमर नाथ दत्ता का कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं

रिलायंस पावर लिमिटेड (Reliance Power) ने यह स्पष्ट किया है कि अमर नाथ दत्ता किसी भी तरह से कंपनी से कनेक्टेड नहीं हैं और इसका कंपनी, इसके बिजनेस ऑपरेशंस, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों और किसी भी दूसरे शेयरहोल्डर्स पर कोई असर नहीं है। रिलायंस पावर ने कहा है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी, उसकी सहायक इकाई, रिलायंस NU BESS लिमिटेड और कर्मचारियों ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है और वह फ्रॉड, जालसाजी और धोखाधड़ी के षडयंत्र का शिकार हैं।