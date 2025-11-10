Hindustan Hindi News
अनिल अंबानी का पावर शेयर बना रॉकेट, 42 रुपये के ऊपर पहुंचा शेयर का दाम

अनिल अंबानी का पावर शेयर बना रॉकेट, 42 रुपये के ऊपर पहुंचा शेयर का दाम

संक्षेप: रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को BSE में 7% से ज्यादा चढ़कर 42.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। फर्जी बैंक गारंटी के मामले में ED ने अमर नाथ दत्ता को गिरफ्तार किया है। रिलायंस पावर ने स्पष्ट किया है कि अमर नाथ दत्ता किसी भी तरह से कंपनी से कनेक्टेड नहीं हैं।

Mon, 10 Nov 2025 10:44 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 42.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 40 रुपये के नीचे 39.24 रुपये पर बंद हुए थे। फर्जी बैंक गारंटी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या ED) ने अमर नाथ दत्ता को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी पर रिलायंस पावर की सफाई आई है। रिलायंस पावर के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 40 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं।

रिलायंस पावर ने कहा, अमर नाथ दत्ता का कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं
रिलायंस पावर लिमिटेड (Reliance Power) ने यह स्पष्ट किया है कि अमर नाथ दत्ता किसी भी तरह से कंपनी से कनेक्टेड नहीं हैं और इसका कंपनी, इसके बिजनेस ऑपरेशंस, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों और किसी भी दूसरे शेयरहोल्डर्स पर कोई असर नहीं है। रिलायंस पावर ने कहा है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी, उसकी सहायक इकाई, रिलायंस NU BESS लिमिटेड और कर्मचारियों ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है और वह फ्रॉड, जालसाजी और धोखाधड़ी के षडयंत्र का शिकार हैं।

1280% से ज्यादा उछल गए हैं रिलायंस पावर के शेयर
अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में पिछले 5 साल में अच्छी तेजी आई है। रिलायंस पावर के शेयर पिछले पांच साल में 1280 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 20 नवंबर 2020 को NSE पर 3 रुपये पर थे। रिलायंस पावर के शेयर 10 नवंबर 2025 को NSE में 42.30 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 200 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। वहीं, पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 160 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 76.49 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 31.27 रुपये है।

