अनिल अंबानी की कंपनी का शेयर बना रॉकेट, एक साल में 55% से ज्यादा गया है लुढ़क
मुख्य बातें
- अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर गुरुवार को 9% से अधिक की तेजी के साथ 19.12 रुपये पर पहुंच गए हैं
- हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है
अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। पावर जेनरेशन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर गुरुवार को 9 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 19.12 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले कुछ समय से रिलायंस पावर के शेयर लगातार दबाव में हैं। कंपनी के शेयर पिछले एक साल में 55 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (प्रवर्तन निदेशालय या ED) ने पिछले दिनों ही कंपनी की संपत्तियां जब्त की हैं।
55% से अधिक लुढ़क गए हैं रिलायंस पावर के शेयर
अनिल अंबानी की पावर कंपनी रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयर पिछले एक साल में 55 पर्सेंट से ज्यादा गिर गए हैं। कंपनी के शेयर 29 अक्टूबर 2025 को 46.29 रुपये पर थे। रिलायंस पावर के शेयर गुरुवार 29 अक्टूबर 2026 को 19.12 रुपये पर पहुंच गए हैं। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 41 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 30 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 47.68 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 15.96 रुपये है। रिलायंस पावर का मार्केट कैप गुरुवार को 7800 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।
बोनस शेयर भी दे चुकी है रिलायंस पावर
रिलायंस पावर (Reliance Power) अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी ने अपने निवेशकों को 3:5 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 5 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटे हैं। रिलायंस पावर ने बोनस शेयर का यह तोहफा मई 2008 में दिया है।
पहली तिमाही में हुआ है 65 करोड़ रुपये का मुनाफा
रिलायंस पावर का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 44 पर्सेंट बढ़कर 65 करोड़ रुपये रहा है। जून 2026 तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला कंपनी का रेवेन्यू 4 पर्सेंट बढ़कर 1956 करोड़ रुपये रहा। पहली तिमाही में रिलायंस पावर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 355 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 358 करोड़ रुपये था।
ED ने जब्त की हैं 2032.81 करोड़ रुपये की संपत्तियां
इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने पिछले दिनों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़ी 2032.81 करोड़ रुपये मूल्य की एसेट्स जब्त की हैं। हिन्दू बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, एसेट्स में रिलायंस पावर लिमिटेड के बैंक बैलेंसेज और सासन पावर लिमिटेड में अपनी शेयरहोल्डिंग्स शामिल है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।