बाजार में हाहाकार के बीच अनिल अंबानी के पावर शेयर में तूफानी तेजी, 35% से ज्यादा उछल गया है शेयर

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को 7% से ज्यादा चढ़कर 27.36 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 9 दिन में कंपनी के शेयर 35 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को हाहाकार देखने को मिला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को इंट्राडे में 1200 अंक से ज्यादा लुढ़क गया है। हालांकि, गिरावट की इस आंधी में भी अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 27.36 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस पावर के शेयरों का वॉल्यूम सोमवार को 1.21 गुना बढ़ गया है।

35% से ज्यादा चढ़ गए हैं रिलायंस पावर के शेयर

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में पिछले कुछ दिन में जबरदस्त तेजी आई है। रिलायंस पावर के शेयर 9 दिन में अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 35 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयर 30 मार्च 2026 को 20.23 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर इस स्तर से उछलकर सोमवार 13 अप्रैल 2026 को 27.36 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस पावर का मार्केट कैप सोमवार को 10750 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 76.49 रुपये है।

470% से अधिक उछल गए हैं रिलायंस पावर के शेयर

अनिल अंबानी की पावर कंपनी रिलायंस पावर के शेयर पिछले 5 साल में 470 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर 16 अप्रैल 2021 को 4.70 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 13 अप्रैल 2026 को 27.36 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में रिलायंस पावर के शेयरों में 85 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। पिछले तीन साल में रिलायंस पावर के शेयर 110 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो रिलायंस पावर के शेयरों में 30 पर्सेंट से अधिक गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 35 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयर 20 पर्सेंट लुढ़क गए हैं।