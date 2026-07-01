Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अनिल अंबानी के पावर शेयर में तूफानी तेजी, कंपनी ने किया है AI बिजनेस में उतरने का ऐलान

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • अनिल अंबानी की पावर कंपनी रिलायंस पावर के शेयर बुधवार को 17 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 29.40 रुपये पर पहुंच गए हैं
  • रिलायंस पावर ने अपनी सहायक कंपनियों के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और इससे जुड़ी नई टेक्नोलॉजीज में उतरने की घोषणा की है
अनिल अंबानी के पावर शेयर में तूफानी तेजी, कंपनी ने किया है AI बिजनेस में उतरने का ऐलान

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। रिलायंस पावर के शेयर बुधवार को BSE में 17 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 29.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के जरिए तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) और इससे जुड़ी नई टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में उतरने की घोषणा की है। रिलायंस पावर अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। पिछले कुछ समय से अनिल अंबानी की इस पावर कंपनी के शेयर लगातार दबाव में हैं।

रिलायंस पावर ने 4 सहायक कंपनियों को दिए नए नाम
रिलायंस पावर (Reliance Power) ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि उसने अपने बिजनेस फ्रेमवर्क में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) और टेक्नोलॉजी आधारित एक्टिविटीज को शामिल करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। इस पहल के तहत आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और टेक्नोलॉजी-एनेबल्ड सर्विसेज से जुड़े बिजनेस ऑब्जेक्ट्स को सहायक कंपनियों में जोड़ा गया है। अपने इस बदलाव को सामने लाने के लिए रिलायंस पावर ने अपनी 4 सहायक कंपनियों को नए नाम दिए हैं।

ये भी पढ़ें:EPFO पर बड़ा अपडेट: 2 जुलाई तक नहीं कर पाएंगे PF क्लेम और पासबुक डाउनलोड

4 सहायक कंपनियों के बदल गए नाम
रिलायंस पावर (Reliance Power) ने अपनी सहायक कंपनियों के नाम बदलकर रिलायंस AI ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस AI पावर प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस AI डेटा कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस AI डेटा सी प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है।

चौथी तिमाही में कंपनी को हुआ है 494 करोड़ रुपये का घाटा
अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर (Reliance Power) को 31 मार्च 2026 को खत्म हुई चौथी तिमाही में 494 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 125.57 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चौथी तिमाही में कंपनी की टोटल इनकम घटकर 1946.33 करोड़ रुपये रही है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 2065.64 करोड़ रुपये थी। पूरे वित्त वर्ष 2026 के दौरान रिलायंस पावर को 336.89 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। वहीं, वित्त वर्ष 2025 में कंपनी को 2947.83 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

ये भी पढ़ें:सोना-चांदी के भाव गिरे, जून में ₹15,100 टूटा गोल्ड, 18 साल की सबसे बड़ी गिरावट

बोनस शेयर भी बांट चुकी है कंपनी
रिलायंस पावर अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। अनिल अंबानी की पावर कंपनी ने मई 2008 में 3:5 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। कंपनी ने हर 5 शेयर पर निवेशकों को 3 बोनस शेयर बांटे। मार्च 2026 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 24.98 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 75.02 पर्सेंट है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Reliance Power अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,