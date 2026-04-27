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48% चढ़ गया अनिल अंबानी का पावर शेयर, 30 रुपये के ऊपर पहुंचा शेयर का दाम

Apr 27, 2026 11:04 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को 30 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 48 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 30 मार्च 2026 को 20.23 रुपये पर थे।

48% चढ़ गया अनिल अंबानी का पावर शेयर, 30 रुपये के ऊपर पहुंचा शेयर का दाम

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 30.07 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस पावर के शेयर पिछले एक महीने में 41 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। वहीं, 30 मार्च के बाद से रिलायंस पावर के शेयरों में 48 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अनिल अंबानी की पावर कंपनी का मार्केट कैप सोमवार को 12300 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

रिलायंस पावर के शेयरों में 48% की तेजी
रिलायंस पावर के शेयर 52 हफ्ते के अपने निचले स्तर से 48 पर्सेंट उछल गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर 30 मार्च 2026 को 20.23 रुपये पर जा पहुंचे थे। कंपनी के शेयर 27 अप्रैल 2026 को BSE में 30.07 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में रिलायंस पावर के शेयरों में 6 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो रिलायंस पावर के शेयरों में 32 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल में पावर कंपनी के शेयर 27 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। अनिल अंबानी की यह कंपनी पावर जेनरेशन इंडस्ट्री से जुड़ी है।

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6 साल में 1430% से ज्यादा उछल गए हैं रिलायंस पावर के शेयर
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर (Relinace Power) के शेयर पिछले 6 साल में 1430 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर 24 अप्रैल 2020 को 1.95 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 27 अप्रैल 2026 को 30.07 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो रिलायंस पावर के शेयरों में 515 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 4.85 रुपये से बढ़कर 30 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। पिछले 3 साल में रिलायंस पावर के शेयरों में 145 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 76.49 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 20.23 रुपये है।

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बोनस शेयर भी बांट चुकी है कंपनी
अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर (Reliance Power) अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी ने मई 2008 में अपने निवेशकों को 3:5 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, पावर कंपनी ने अपने शेयरधारकों को हर 5 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटे। रिलायंस पावर में प्रमोटर की हिस्सेदारी 24.98 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 75.02 पर्सेंट है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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