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2 रुपये से भी नीचे जा पहुंचा था अनिल अंबानी का पावर शेयर, अब 7 दिन में 25% चढ़ गया दाम, 3 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

Apr 10, 2026 11:47 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर 538 रुपये से टूटकर 1.15 रुपये पर पहुंच गए थे। कंपनी के शेयरों का बुरा हाल था। इधर, पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयरों में 25% से अधिक की तेजी आई है।

2 रुपये से भी नीचे जा पहुंचा था अनिल अंबानी का पावर शेयर, अब 7 दिन में 25% चढ़ गया दाम, 3 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में अच्छी तेजी है। रिलायंस पावर के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 4 पर्सेंट चढ़कर 25.68 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में करीब 15 पर्सेंट का उछाल आया है। रिलायंस पावर के शेयर एक समय लुढ़ककर 2 रुपये से भी नीचे जा पहुंचे थे। हालांकि, इस लेवल के बाद से कंपनी के शेयरों में अच्छी तेजी आई। इधर 5-6 महीनों में कंपनी के शेयरों पर फिर से दबाव बढ़ा है। अगर पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो अनिल अंबानी की पावर कंपनी के शेयर 25 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। रिलायंस पावर अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।

538 रुपये से टूटकर 1.15 रुपये पर पहुंच गए थे शेयर
अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में पिछले सालों में तेज गिरावट आई। रिलायंस पावर के शेयर 11 फरवरी 2008 को 538 रुपये पर पहुंच गए थे। इसके बाद कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिली। रिलायंस पावर के शेयर लुढ़कते हुए 27 मार्च 2020 को 1.15 रुपये पर पहुंच गए। इस निचले स्तर तक पहुंचने के बाद से रिलायंस पावर के शेयरों में 5800 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों पर फिर से बिकवाली का दबाव बढ़ा है।

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7 ट्रेडिंग सेशंस में 25% से ज्यादा उछल गए शेयर
रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयरों में पिछले 7 कारोबारी सत्र के दौरान 25 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 30 मार्च 2026 को 20.23 रुपये पर जा पहुंचे थे और 52 हफ्ते का अपना नया निचला स्तर बनाया था। इस लेवल से रिलायंस पावर के शेयरों में 25 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। कंपनी के शेयर 10 अप्रैल 2026 को 25.68 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 76.49 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप शुक्रवार 10 अप्रैल को 10,500 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

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3 बोनस शेयर भी दे चुकी है कंपनी
रिलायंस पावर अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। अनिल अंबानी ग्रुप की इस कंपनी ने मई 2008 में अपने निवेशकों को 3:5 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 5 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटे। दिसंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 24.98 पर्सेंट है। वहीं, कंपनी में पब्लिक शेयरहोल्डिंग 75.02 पर्सेंट है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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