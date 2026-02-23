अनिल अंबानी के पावर शेयर के बुरे हाल, 90% से ज्यादा टूट गया शेयर का दाम, नए निचले स्तर पर पहुंच गया शेयर
Reliance Power Share Price: अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली पावर कंपनी रिलायंस पावर के शेयर पिछले कुछ महीनों से लगातार लुढ़क रहे हैं। रिलायंस पावर के शेयर शुक्रवार को टूटकर 25.55 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों का यह नया निचला स्तर है। रिलायंस पावर के शेयर मई 2008 के अपने लेवल से 90 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। पावर कंपनी के शेयर पिछले 6 महीने में 44 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 76.49 रुपये है।
90% से ज्यादा टूट गए हैं रिलायंस पावर के शेयर
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर 90 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर 23 मई 2008 को 274.81 रुपये पर थे। पावर कंपनी के शेयर 23 फरवरी 2026 को 25.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 महीने में रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयरों में 33 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 25 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। रिलायंस पावर का मार्केट कैप सोमवार 23 फरवरी 2026 को 10,715 करोड़ रुपये से नीचे पहुंच गया है।
बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
रिलायंस पावर (Reliance Power) अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी ने मई 2008 में 3:5 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 5 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटे। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 24.98 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 75.02 पर्सेंट है। पिछले पांच साल में रिलायंस पावर के शेयरों में करीब 510 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 4.25 रुपये से बढ़कर 25.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं।
40% घटा है रिलायंस पावर का मुनाफा
अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 40 पर्सेंट घटा है। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में रिलायंस पावर का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 25 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 42 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1 पर्सेंट बढ़कर 1873 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 1853 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में रिलायंस पावर के टोटल एक्सपेंसेज सालाना आधार पर 12 पर्सेंट घटकर 1849 करोड़ रुपये रहे हैं। एक साल पहले की समान अवधि में यह 2109 करोड़ रुपये था।
