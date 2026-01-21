30 रुपये से भी नीचे आया अनिल अंबानी का पावर शेयर, 60% से ज्यादा लुढ़क गया दाम

संक्षेप: रिलायंस पावर के शेयर 30 रुपये से भी नीचे पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को इंट्राडे के दौरान 29.38 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर बुधवार को कारोबार के आखिर में 29.62 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के हाई से 60% से ज्यादा लुढ़क गए हैं।

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयर टूटकर 30 रुपये से भी नीचे पहुंच गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान लुढ़ककर 29.38 रुपये पर पहुंच गए और 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे। रिलायंस पावर के शेयर बुधवार को कारोबार के आखिर में 29.62 रुपये पर बंद हुए हैं। रिलायंस पावर के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 60 पर्सेंट से ज्यादा गिर गए हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले एक महीने में 16 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है।

52 हफ्ते की ऊंचाई से 60% से ज्यादा टूट गए रिलायंस पावर के शेयर

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 60 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर 11 जून 2025 को 76.49 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 21 जनवरी 2026 को 29.38 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 महीने में अनिल अंबानी की पावर कंपनी के शेयरों में 53 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 63.52 रुपये से लुढ़ककर 30 रुपये के नीचे जा पहुंचे हैं। पिछले 3 महीने में रिलायंस पावर के शेयरों में 33 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है।

5 साल में 770% उछल गए हैं कंपनी के शेयर

रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयर पिछले पांच साल में 770 पर्सेंट चढ़ गए हैं। पावर कंपनी के शेयर 22 जनवरी 2021 को 3.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 21 जनवरी 2026 को BSE में 29.62 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में रिलायंस पावर के शेयरों में 84 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 114 पर्सेंट के करीब उछल गए हैं। पिछले एक साल में रिलायंस पावर के शेयरों में 26 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है।