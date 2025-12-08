अनिल अंबानी की कंपनी के इस शेयर का हुआ बुरा हाल, गिरकर ₹35 पर आया भाव

संक्षेप: Reliance Power Share: रिलायंस पावर के शेयरों में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली। सोमवार को स्टॉक करीब 6.4% टूटकर ₹35.28 तक फिसल गया था। गिरावट के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी बढ़ा रहा।

Reliance Power Share: रिलायंस पावर के शेयरों में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली। सोमवार को स्टॉक करीब 6.4% टूटकर ₹35.28 तक फिसल गया था। गिरावट के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी बढ़ा रहा। करीब 4 करोड़ शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जो कंपनी के एक हफ्ते के औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम (2 करोड़) से दोगुनी है। ये भारी गिरावट उस खबर के बाद आई है जिसमें ईडी (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिलायंस पावर और 10 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

क्या है डिटेल ED के मुताबिक यह मामला ₹68.2 करोड़ की कथित फर्जी बैंक गारंटी से जुड़ा है, जो भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) के टेंडर को हासिल करने के लिए दी गई थी। चार्जशीट में कंपनी के पूर्व CFO अशोक कुमार पाल, रिलायंस पावर की दो सब्सिडियरी—रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड और रोजा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड , ग्रुप एग्जीक्यूटिव पुनीत नरेंद्र गर्ग, और ट्रेड फाइनेंसिंग कंसल्टेंट अमर नाथ दत्ता के नाम शामिल हैं। इसके अलावा बायोथेन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, रविंदर पाल सिंह चड्ढा और मनोज भाईयासाहेब पोंगडे को भी आरोपी बनाया गया है। इससे पहले दाखिल पहली चार्जशीट में एक ओडिशा स्थित “शेल कंपनी” बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड और उसके एमडी पथा सारथी बिस्वाल को नामजद किया गया था।

कंपनी ने जारी किया बयान इस्तीफे और आरोपों के बीच रिलायंस पावर ने अपनी सफाई भी जारी की है। कंपनी ने कहा कि उसकी सब्सिडियरी और कर्मचारी “ईमानदारी से काम कर रहे थे और तीसरे पक्ष द्वारा किए गए धोखे के शिकार” हैं। कंपनी का कहना है कि ED की ओर से लगाए गए आरोप अभी अदालत में परखे नहीं गए हैं और कंपनी को पूरा मौका मिलेगा कि वह न्यायालय के सामने अपना पक्ष रख सके। इसलिए, कंपनी ने साफ किया कि “इस चार्जशीट से उसके बिज़नेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा” और कंपनी सामान्य रूप से कामकाज जारी रखेगी।