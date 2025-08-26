anil ambani reliance power share crash price from 240 rs to below 3 rs after recovery now decline अनिल अंबानी के इस शेयर को फिर से बेचने लगे निवेशक, एक्सपर्ट भी सतर्क, Business Hindi News - Hindustan
अनिल अंबानी के इस शेयर को फिर से बेचने लगे निवेशक, एक्सपर्ट भी सतर्क

एक वक्त अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयर की कीमत 240 रुपये से भी ज्यादा थी लेकिन एक दौरा ऐसा भी आया जब यह 3 रुपये से नीचे था। हालांकि, पिछले साल से शेयर ने यू-टर्न लिया है और जून 2025 तक इसकी कीमत 76.49 रुपये तक पहुंच गई। इसके बाद शेयर में गिरावट का एक बार फिर सिलसिला शुरू हुआ।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 07:27 PM
अनिल अंबानी की कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर ने निवेशकों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ज्यादातर कंपनियों के शेयर 99 फीसदी से भी ज्यादा टूट चुके हैं। ऐसी ही एक कंपनी- रिलायंस पावर है। एक वक्त में रिलायंस पावर के शेयर की कीमत 240 रुपये से भी ज्यादा थी लेकिन एक दौरा ऐसा भी आया जब यह 3 रुपये से नीचे आ गया। हालांकि, पिछले साल से शेयर ने यू-टर्न लिया है और जून 2025 तक इसकी कीमत 76.49 रुपये तक पहुंच गई। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

बिकवाली मोड में है शेयर

हालांकि, इसके बाद शेयर में गिरावट का एक बार फिर सिलसिला शुरू हुआ। मंगलवार को भी इस शेयर को बेचने की होड़ मच गई। रिलायंस पावर के शेयर की बात करें तो मंगलवार को 4 पर्सेंट से भी ज्यादा टूट गया और कीमत 45 रुपये से कम हो गई। शेयर की क्लोजिंग 3.74% गिरकर 44.75 रुपये पर हुई। इसके साथ ही, पिछले तीन कारोबारी दिनों में शेयर में 10.64 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट की भी अलग-अलग राय है।

रिलायंस पावर की सफाई

इस बीच, रिलायंस पावर ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। रिलायंस पावर ने कहा कि इस घटनाक्रम का उसके व्यावसायिक संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या अन्य हितधारकों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी ने कहा- सार्वजनिक रूप से उपलब्ध खुलासे और रिकॉर्ड बताते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दर्ज की गई शिकायत 10 साल से भी ज्यादा पुराने मामलों से संबंधित है। उस समय, अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशंस के एक साधारण गैर-कार्यकारी निदेशक थे, जिनका दैनिक प्रबंधन में कोई दखल नहीं था। उन्होंने 2019 में रिलायंस कम्युनिकेशंस के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था।

कंपनी ने आगे स्पष्ट किया कि रिलायंस पावर एक अलग और स्वतंत्र सूचीबद्ध इकाई है जिसका रिलायंस कम्युनिकेशंस से कोई व्यावसायिक या वित्तीय संबंध नहीं है और अनिल अंबानी साढ़े तीन साल से ज्यादा समय से इसके बोर्ड में नहीं हैं।

क्या है एक्सपर्ट की राय

रिलायंस पावर के शेयर को लेकर विश्लेषकों की राय बंटी हुई है। वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी स्ट्रैटेजी निदेशक क्रांति बथिनी ने हाल की अस्थिरता का हवाला देते हुए बिजनेस टुडे से कहा कि यह शेयर हाई रिस्क लेने की क्षमता वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

सेबी रजिस्टर्ड विश्लेषक एआर रामचंद्रन के मुताबिक 50.85 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध की ओर इशारा करते हुए मंदी के रुख पर प्रकाश डाला। उन्होंने चेतावनी दी कि 42 रुपये के समर्थन स्तर से नीचे दैनिक बंद होने पर शेयर निकट भविष्य में 37 रुपये तक गिर सकता है।

