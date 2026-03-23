70% से ज्यादा टूटकर 21 रुपये के नीचे आया अनिल अंबानी का पावर शेयर, इंफ्रा स्टॉक के भी बुरे हाल

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को 21 रुपये से भी नीचे जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 20.97 रुपये पर बंद हुए।

अनिल अंबानी की पावर कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों के बुरे हाल हैं। रिलायंस पावर के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 70 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को 21 रुपये से भी नीचे जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 20.97 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के शेयर दिन के कारोबार के दौरान 20.86 रुपये पर भी पहुंचे और 52 हफ्ते का नया निचला स्तर बनाया। अनिल अंबानी की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर भी 52 हफ्ते के निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं।

70% से ज्यादा टूट गए रिलायंस पावर के शेयर

रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयर पिछले कुछ महीनों से लगातार लुढ़क रहे हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 70 पर्सेंट से ज्यादा गिर गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर 11 जून 2025 को 76.49 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 मार्च 2026 को BSE में 20.97 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में रिलायंस पावर के शेयरों में 56 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो कंपनी के शेयर 19 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।

80% से ज्यादा लुढ़क गए हैं रिलायंस इंफ्रा के शेयर

अनिल अंबानी की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में भी तेज गिरावट आई है। रिलायंस इंफ्रा के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 80 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 27 जून 2025 को 425 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 23 मार्च 2026 को 73.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 69 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले 6 महीने में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 72 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। इस साल अब तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 53 पर्सेंट लुढ़क गए हैं।

CBI ने रिलायंस एडीए ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशकों से पूछताछ की

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को रिलायंस एडीए ग्रुप के दो पूर्व समूह प्रबंध निदेशकों से रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और अनिल अंबानी से जुड़े 2,929.05 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में पूछताछ की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में सीबीआई ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़े करीब 57 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी के मामले में ऑथम इनवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सलाहकार संजय डांगी से पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि ऑथम इनवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की संपत्तियों का अधिग्रहण किया है, जिनकी जांच की जा रही है। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े मामलों में वित्तीय संस्थानों और बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।