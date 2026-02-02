अनिल अंबानी के पावर शेयर के बुरे हाल, 65% से ज्यादा टूटा दाम, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक भी धड़ाम

संक्षेप: अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को 4% से ज्यादा टूटकर 26.06 रुपये पर पहुंच गए हैं। पावर कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस पावर के शेयर 52 हफ्ते के हाई से 65% से अधिक लुढ़क गए हैं।

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों के बुरे हाल हैं। रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक टूटकर 26.06 रुपये पर पहुंच गए हैं। पावर कंपनी के शेयर सोमवार को 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस पावर के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 65 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर भी 52 हफ्ते के नए लो पर पहुंच गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 5 पर्सेंट के लोअर सर्किट के साथ 121.30 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

65% से अधिक टूट गए रिलायंस पावर के शेयर

रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 65 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। अनिल अंबानी की पावर कंपनी के शेयर 11 जून 2025 को 76.49 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 2 फरवरी 2026 को 26.06 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में रिलायंस पावर के शेयरों में 27 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, छह महीने में पावर कंपनी के शेयर 45 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। पिछले 8 महीने में रिलायंस पावर के शेयरों में 63 पर्सेंट की गिरावट आई है।

6 महीने में 59% लुढ़के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर

अनिल अंबानी की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर पिछले 6 महीने में 59 पर्सेंट टूट गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 4 अगस्त 2025 को 296.05 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 2 फरवरी 2026 को 121.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक महीने में कंपनी के शेयरों में 22 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड है। कंपनी के शेयरों में हफ्ते में एक दिन सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होती है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 425 रुपये है।