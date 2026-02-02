Hindustan Hindi News
अनिल अंबानी के पावर शेयर के बुरे हाल, 65% से ज्यादा टूटा दाम, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक भी धड़ाम

अनिल अंबानी के पावर शेयर के बुरे हाल, 65% से ज्यादा टूटा दाम, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक भी धड़ाम

संक्षेप:

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को 4% से ज्यादा टूटकर 26.06 रुपये पर पहुंच गए हैं। पावर कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस पावर के शेयर 52 हफ्ते के हाई से 65% से अधिक लुढ़क गए हैं।

Feb 02, 2026 02:51 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों के बुरे हाल हैं। रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक टूटकर 26.06 रुपये पर पहुंच गए हैं। पावर कंपनी के शेयर सोमवार को 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस पावर के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 65 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर भी 52 हफ्ते के नए लो पर पहुंच गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 5 पर्सेंट के लोअर सर्किट के साथ 121.30 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

65% से अधिक टूट गए रिलायंस पावर के शेयर
रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 65 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। अनिल अंबानी की पावर कंपनी के शेयर 11 जून 2025 को 76.49 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 2 फरवरी 2026 को 26.06 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में रिलायंस पावर के शेयरों में 27 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, छह महीने में पावर कंपनी के शेयर 45 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। पिछले 8 महीने में रिलायंस पावर के शेयरों में 63 पर्सेंट की गिरावट आई है।

6 महीने में 59% लुढ़के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर
अनिल अंबानी की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर पिछले 6 महीने में 59 पर्सेंट टूट गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 4 अगस्त 2025 को 296.05 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 2 फरवरी 2026 को 121.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक महीने में कंपनी के शेयरों में 22 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड है। कंपनी के शेयरों में हफ्ते में एक दिन सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होती है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 425 रुपये है।

40% घटा है रिलायंस पावर का कंसॉलिडेटेड मुनाफा
रिलायंस पावर (Reliance Power) का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 40 पर्सेंट घटा है। तीसरी तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड मुनाफा 25 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 42 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1 पर्सेंट से कुछ ज्यादा बढ़कर 1873 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 1853 करोड़ रुपये था।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
