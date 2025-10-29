अनिल अंबानी के पावर शेयर में तूफानी तेजी, 9% चढ़कर 47 रुपये के ऊपर पहुंचा शेयर

संक्षेप: अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर बुधवार को NSE में 9% चढ़कर 47.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर पांच साल में 1200% से अधिक उछल गए हैं। रिलायंस पावर, स्टैंडअलोन बेसिस पर कर्ज-मुक्त कंपनी है।

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयर रॉकेट बन गए हैं। कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। रिलायंस पावर के शेयर बुधवार को NSE में करीब 9 पर्सेंट उछलकर 47.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी का मार्केट कैप बुधवार को 19,300 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। रिलायंस पावर स्टैंडअलोन बेसिस पर कर्ज मुक्त हो गई है। कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपना पूरा बकाया चुका दिया है। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 76.49 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 31.30 रुपये है।

1200% से ज्यादा चढ़ गए हैं रिलायंस पावर के शेयर

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर पिछले पांच साल में 1200 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर 30 अक्टूबर 2020 को 3.50 रुपये पर थे। पावर कंपनी के शेयर 29 अक्टूबर 2025 को NSE पर 47.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 4 साल की बात करें तो रिलायंस पावर के शेयरों में 230 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 29 अक्टूबर 2021 को 14.10 रुपये पर थे। रिलायंस पावर के शेयर 29 अक्टूबर 2025 को 47 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।