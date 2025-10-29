Hindustan Hindi News
Anil Ambani Reliance Power Reliance Infra Shares jumped up to 8 Percent today know details
अनिल अंबानी के पावर शेयर में तूफानी तेजी, 9% चढ़कर 47 रुपये के ऊपर पहुंचा शेयर

संक्षेप: अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर बुधवार को NSE में 9% चढ़कर 47.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर पांच साल में 1200% से अधिक उछल गए हैं। रिलायंस पावर, स्टैंडअलोन बेसिस पर कर्ज-मुक्त कंपनी है।

Wed, 29 Oct 2025 03:36 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयर रॉकेट बन गए हैं। कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। रिलायंस पावर के शेयर बुधवार को NSE में करीब 9 पर्सेंट उछलकर 47.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी का मार्केट कैप बुधवार को 19,300 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। रिलायंस पावर स्टैंडअलोन बेसिस पर कर्ज मुक्त हो गई है। कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपना पूरा बकाया चुका दिया है। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 76.49 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 31.30 रुपये है।

1200% से ज्यादा चढ़ गए हैं रिलायंस पावर के शेयर
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर पिछले पांच साल में 1200 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर 30 अक्टूबर 2020 को 3.50 रुपये पर थे। पावर कंपनी के शेयर 29 अक्टूबर 2025 को NSE पर 47.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 4 साल की बात करें तो रिलायंस पावर के शेयरों में 230 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 29 अक्टूबर 2021 को 14.10 रुपये पर थे। रिलायंस पावर के शेयर 29 अक्टूबर 2025 को 47 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।

रिलायंस इंफ्रा के शेयर भी 5% उछले
अनिल अंबानी के ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में भी बुधवार को अच्छी तेजी आई है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर बुधवार को करीब 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 224.70 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले पांच साल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 970 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 20.30 रुपये से बढ़कर 224 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में 160 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 425 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 198.30 रुपये है।

