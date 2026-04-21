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अनिल अंबानी की पावर कंपनी को कर्ज-मुक्त का दर्जा, शेयर में तूफानी तेजी, 45% उछल गया दाम

Apr 21, 2026 11:24 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर को हाल में कर्ज-मुक्त का दर्जा मिलने से निचले स्तर पर वैल्यू बाइंग बढ़ी है। रिलायंस पावर के शेयर इस साल 30 मार्च से लेकर अब तक 45% से अधिक चढ़ गए हैं।

अनिल अंबानी की पावर कंपनी को कर्ज-मुक्त का दर्जा, शेयर में तूफानी तेजी, 45% उछल गया दाम

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयर रॉकेट सा उड़ रहे हैं। रिलायंस पावर के शेयर मंगलवार को BSE में 4 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 29.67 रुपये पर पहुंच गए हैं। 30 मार्च 2026 के बाद से रिलायंस पावर के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। रिलायंस पावर के शेयर तब से लेकर अब तक 45 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर 30 मार्च 2026 को 20.23 रुपये पर जा पहुंचे थे और 52 हफ्ते का अपना नया निचला स्तर बनाया था।

हाल में मिला है कर्ज-मुक्त का दर्जा
मिंट की एक रिपोर्ट में शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स ने बताया है कि रिलायंस पावर के शेयरों में यह तेज उछाल यूं ही अचानक नहीं आया है। उनका कहना है कि अनिल अंबानी ग्रुप का यह शेयर मजबूत फंडामेंटल्स की वजह से रॉकेट बना हुआ है। कंपनी को हाल में कर्ज-मुक्त होने का दर्जा मिलना एक प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से निचले स्तर पर कंपनी के शेयरों में वैल्यू बाइंग हो रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मोर्चों पर मजबूत दिख रही है।

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क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट
रिलायंस पावर के टेक्निकल चार्ट को लेकर आनंद राठी में टेक्निकल रिसर्च के सीनियर मैनेजर गणेश डोंगरे का कहना है कि वीकली चार्ट पर रिलायंस पावर ने साफ ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट दिया है। कंपनी के शेयरों ने पहले ही 20 रुपये के स्तर के करीब मजबूत बेस बना दिया है, जो कि प्रमुख सपोर्ट जोन के रूप में काम करता है। 28 रुपये के करेंट मार्केट प्राइस पर, यह ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है जो कि पॉजिटिव मोमेंटम को दिखाता है। आनंद राठी के गणेश डोंगरे का कहना है कि रिलायंस पावर के शेयरों के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस 36-40 रुपये का जोन है। इस रेंज के ऊपर सस्टेनेड ब्रेकआउट कंपनी के शेयरों को 45 रुपये के स्तर की तरफ ले जा सकता है।

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550% से ज्यादा उछल गए हैं रिलायंस पावर के शेयर
अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयर पिछले 5 साल में 550 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर 23 अप्रैल 2021 को 4.50 रुपये के स्तर पर थे। कंपनी के शेयर 21 अप्रैल 2026 को BSE में 29.67 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 95 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो रिलायंस पावर के शेयर 145 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 76.49 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 20.23 रुपये है।

(मिंट के इनपुट के साथ)

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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