अनिल अंबानी को एक और झटका, बिखर गए कंपनी के शेयर, निवेशकों में हड़कंप

Anil Ambani Company Stocks: अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बुधवार के कारोबार में 5-5 प्रतिशत तक टूट गए। शेयरों में इस गिरावट के पीछे एक खबर है। दरअसल, बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी के यस बैंक में निवेश से जुड़े आरोपों के निपटान प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे उन पर 20.84 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगने का खतरा मंडरा रहा है। अनिल अंबानी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड में नहीं हैं, लेकिन एडीएजी समूह की दोनों कंपनियों के प्रमोटरों में शामिल हैं।

क्या है डिटेल बुधवार को बीएसई पर रिलायंस पावर 4.92 प्रतिशत गिरकर 41.73 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 5 प्रतिशत गिरकर 257.55 रुपये के निचले स्तर पर आ गए। बाद में यह 3.74 प्रतिशत की गिरावट के साथ 260.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बता दें कि सेबी की जांच में पता चला कि अंबानी के रिलायंस म्यूचुअल फंड ने यस बैंक के 2020 के दिवालिया होने से पहले उसके अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड में 245.30 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। 2016 और 2019 के बीच, कथित तौर पर ये निवेश उन ऋणों से जुड़े थे जो यस बैंक ने अंबानी समूह की अन्य कंपनियों को दिए थे। सेबी के अनुसार, इन लेन-देन को "द्विपक्षीय संबंध सौदे" के रूप में माना गया था, जिसमें अनिल अंबानी और उनके बेटे जय अनमोल अंबानी दोनों पर फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप सिक्का के माध्यम से निवेश निर्णयों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था।

क्या है मामला सेबी ने अंबानी और उनके बेटे को प्रभावित निवेशकों को मुआवज़ा देने के आगामी निर्देशों के बारे में सूचित कर दिया है और उन पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। मामले से परिचित दो सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया, "सेबी ने अपने निष्कर्षों को प्रवर्तन निदेशालय के साथ भी साझा किया है।" यस बैंक (जो पहले उनकी कंपनियों से जुड़ा एक लेंडर था) के पतन के बाद अनिल अंबानी कड़ी जांच के घेरे में हैं। अधिकारी बैंक से 342.3 मिलियन डॉलर के ऋण को अन्यत्र भेजने की एक कथित योजना की भी जांच कर रहे हैं।