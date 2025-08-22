कर्ज का बोझ घटा रही अनिल अंबानी की कंपनी, 2000 करोड़ रुपये में बेचगी पुणे-सतारा टोल रोड प्रोजेक्ट

सिंगापुर की कंपनी क्यूब हाईवेज अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पुणे सतारा टोल रोड प्रोजेक्ट में 100% हिस्सेदारी खरीदेगी। यह डील 2000 करोड़ रुपये की अनुमानित एंटरप्राइज वैल्यू में हो सकती है।

सिंगापुर की कंपनी क्यूब हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर III पीटीई लिमिटेड (क्यूब हाईवेज) अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पुणे सतारा टोल रोड (PSTR) प्रोजेक्ट में 100 पर्सेंट हिस्सेदारी खरीदेगी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह बात शुक्रवार को बताई है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएस टोल रोड ट्रांजैक्शन के लिए एंटरप्राइज वैल्यू 2000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर शुक्रवार को BSE में 4 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 289.50 रुपये पर बंद हुए हैं।

स्टैंडअलोन बेसिस पर जीरो-डेट पोजिशन को बनाए रखेगी कंपनी

पीएस टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करता है। ट्रांजैक्शन के हिस्से के तहत रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 600 करोड़ रुपये की इक्विटी प्रोसीड्स मिलने की उम्मीद है। फंड्स का इस्तेमाल कोर बिजनेस एरियाज में फ्यूचर ग्रोथ इनीशिएटिव्स में किया जाएगा। वैल्यू रियलाइजेशन के अलावा ट्रांजैक्शन कंसॉलिडेटेड डेट को 1400 करोड़ रुपये घटाएगा, यह कंपनी की बैलेंस शीट को और मजबूत करेगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा है कि स्टैंडअलोन बेसिस पर जीरो-डेट पोजिशन को बनाए रखेगी।

महीने के आखिर तक पूरा हो सकता है ट्रांजैक्शन

पीएस टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड को महाराष्ट्र में पुणे और सतारा के बीच 140 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे को डिवेलप, ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (टोल) मॉडल के तहत डिवेलप किया गया है। इस कॉरिडोर पर अक्टूबर 2010 में टोल कलेक्शन शुरू हुआ। इस महीने के आखिर तक ट्रांजैक्शन पूरा होने की उम्मीद है। साल 2020 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने दिल्ली-आगरा टोल रोड एसेट की सेल को पूरा किया था। कंपनी ने इसे क्यूब हाईवेज को टोटल 3600 करोड़ रुपये में बेचा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा समय में 7 टोल रोड एसेट्स के डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को ऑपरेट करती है।