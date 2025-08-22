Anil Ambani Reliance Infrastructure to sell Pune Satara toll road project for 2000 crore rupee know details कर्ज का बोझ घटा रही अनिल अंबानी की कंपनी, 2000 करोड़ रुपये में बेचगी पुणे-सतारा टोल रोड प्रोजेक्ट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Anil Ambani Reliance Infrastructure to sell Pune Satara toll road project for 2000 crore rupee know details

कर्ज का बोझ घटा रही अनिल अंबानी की कंपनी, 2000 करोड़ रुपये में बेचगी पुणे-सतारा टोल रोड प्रोजेक्ट

सिंगापुर की कंपनी क्यूब हाईवेज अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पुणे सतारा टोल रोड प्रोजेक्ट में 100% हिस्सेदारी खरीदेगी। यह डील 2000 करोड़ रुपये की अनुमानित एंटरप्राइज वैल्यू में हो सकती है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 09:17 PM
share Share
Follow Us on
कर्ज का बोझ घटा रही अनिल अंबानी की कंपनी, 2000 करोड़ रुपये में बेचगी पुणे-सतारा टोल रोड प्रोजेक्ट

सिंगापुर की कंपनी क्यूब हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर III पीटीई लिमिटेड (क्यूब हाईवेज) अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पुणे सतारा टोल रोड (PSTR) प्रोजेक्ट में 100 पर्सेंट हिस्सेदारी खरीदेगी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह बात शुक्रवार को बताई है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएस टोल रोड ट्रांजैक्शन के लिए एंटरप्राइज वैल्यू 2000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर शुक्रवार को BSE में 4 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 289.50 रुपये पर बंद हुए हैं।

स्टैंडअलोन बेसिस पर जीरो-डेट पोजिशन को बनाए रखेगी कंपनी
पीएस टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करता है। ट्रांजैक्शन के हिस्से के तहत रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 600 करोड़ रुपये की इक्विटी प्रोसीड्स मिलने की उम्मीद है। फंड्स का इस्तेमाल कोर बिजनेस एरियाज में फ्यूचर ग्रोथ इनीशिएटिव्स में किया जाएगा। वैल्यू रियलाइजेशन के अलावा ट्रांजैक्शन कंसॉलिडेटेड डेट को 1400 करोड़ रुपये घटाएगा, यह कंपनी की बैलेंस शीट को और मजबूत करेगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा है कि स्टैंडअलोन बेसिस पर जीरो-डेट पोजिशन को बनाए रखेगी।

ये भी पढ़ें:80 रुपये शेयर का दाम, अभी से 40 रुपये पहुंच गया GMP, अगले हफ्ते खुल रहा है IPO

महीने के आखिर तक पूरा हो सकता है ट्रांजैक्शन
पीएस टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड को महाराष्ट्र में पुणे और सतारा के बीच 140 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे को डिवेलप, ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (टोल) मॉडल के तहत डिवेलप किया गया है। इस कॉरिडोर पर अक्टूबर 2010 में टोल कलेक्शन शुरू हुआ। इस महीने के आखिर तक ट्रांजैक्शन पूरा होने की उम्मीद है। साल 2020 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने दिल्ली-आगरा टोल रोड एसेट की सेल को पूरा किया था। कंपनी ने इसे क्यूब हाईवेज को टोटल 3600 करोड़ रुपये में बेचा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा समय में 7 टोल रोड एसेट्स के डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को ऑपरेट करती है।

ये भी पढ़ें:पोकरबाजी ने बंद किए पैसे वाले ऑनलाइन गेम, नजारा के शेयरों का बुरा हाल

1 महीने में 23% से ज्यादा टूट गए हैं रिलायंस इंफ्रा के शेयर
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure) के शेयर पिछले एक महीने में 23 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 9 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर छह महीने में 20 पर्सेंट चढ़ गए हैं। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 23 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले पांच साल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर करीब 845 पर्सेंट उछल गए हैं।

Business Latest News Share Market Anil Ambani अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।