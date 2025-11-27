अनिल अंबानी के इंफ्रा और पावर स्टॉक में लौटी रौनक, लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी

संक्षेप: रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर गुरुवार को 5% उछलकर 166.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर चढ़कर 40 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट उछलकर 166.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को भी 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 159 रुपये पर बंद हुए थे। इससे पहले, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर लगातार 6 दिन लुढ़के हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार 25 नवंबर को 52 हफ्ते के नए निचले स्तर 149.85 रुपये पर जा पहुंचे थे। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 425 रुपये है।

6 महीने में 45% से ज्यादा लुढ़क गए हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर

अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर पिछले 6 महीने में 45 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 27 मई 2025 को 306.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 27 नवंबर 2025 को 166.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 25 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, इस साल अब तक अनिल अंबानी की इस कंपनी के शेयर 47 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 60 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।