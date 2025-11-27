Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Anil Ambani Reliance Infrastructure shares hits 5 Percent upper circuit for second day
अनिल अंबानी के इंफ्रा और पावर स्टॉक में लौटी रौनक, लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी

अनिल अंबानी के इंफ्रा और पावर स्टॉक में लौटी रौनक, लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी

संक्षेप:

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर गुरुवार को 5% उछलकर 166.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर चढ़कर 40 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।

Thu, 27 Nov 2025 11:36 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट उछलकर 166.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को भी 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 159 रुपये पर बंद हुए थे। इससे पहले, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर लगातार 6 दिन लुढ़के हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार 25 नवंबर को 52 हफ्ते के नए निचले स्तर 149.85 रुपये पर जा पहुंचे थे। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 425 रुपये है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

6 महीने में 45% से ज्यादा लुढ़क गए हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर
अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर पिछले 6 महीने में 45 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 27 मई 2025 को 306.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 27 नवंबर 2025 को 166.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 25 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, इस साल अब तक अनिल अंबानी की इस कंपनी के शेयर 47 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 60 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।

ये भी पढ़ें:रॉकेट सा उड़ गया यह छोटकू शेयर, 798 करोड़ रुपये के मिले हैं बड़े ऑर्डर

रिलायंस पावर के शेयरों में भी लगातार दूसरे दिन तेजी
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में भी लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली है। रिलायंस पावर के शेयर गुरुवार को 3 पर्सेंट की तेजी के साथ 40.79 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस पावर के शेयर बुधवार को 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ BSE में 39.47 रुपये पर बंद हुए थे। अनिल अंबानी की पावर कंपनी के शेयर पिछले छह महीने में 20 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में करीब 9 पर्सेंट की गिरावट आई है। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 76.49 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 31.30 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Anil Ambani अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।