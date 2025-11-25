63% से ज्यादा लुढ़क गया अनिल अंबानी की कंपनी का शेयर, 150 रुपये के नीचे पहुंचा दाम

संक्षेप: अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान टूटकर 150 रुपये से नीचे जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 63 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं।

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों के बुरे हाल हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान लुढ़ककर 150 रुपये से नीचे जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट की गिरावट के साथ 149.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में सोमवार को भी तेज गिरावट आई थी। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 63 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों ने मंगलवार को 52 हफ्ते का नया निचला स्तर बनाया है।

52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 63% से ज्यादा लुढ़क गए शेयर

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure) के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 63 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 425 रुपये है। कंपनी के शेयर 27 जून 2025 को इस लेवल पर थे। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर लुढ़कते हुए 25 नवंबर 2025 को 149.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 47 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। वहीं, पिछले एक महीने में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 33 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अब तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 53 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।