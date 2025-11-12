अनिल अंबानी की कंपनी को तगड़ा मुनाफा, ₹1911 करोड़ का हुआ प्रॉफिट, शेयर में तेजी
संक्षेप: कंपनी ने इस दौरान अपने मुनाफे और परिचालन आय में जबरदस्त सुधार दर्ज किया है, जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है। कंपनी के शेयर में 3 पर्सेंट तक चढ़ गए और 178 रुपये पर पहुंच गए।
Reliance Infrastructure Ltd Q2 Result: अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह (Anil Ambani Group) की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सितंबर तिमाही (Q2FY26) के लिए मजबूत वित्तीय नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने इस दौरान अपने मुनाफे और परिचालन आय में जबरदस्त सुधार दर्ज किया है, जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है। कंपनी के शेयर में 3 पर्सेंट तक चढ़ गए और 178 रुपये पर पहुंच गए।
मुनाफे में बड़ा उछाल
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल दर्ज किया है। सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹1,911.19 करोड़ रहा, जो पिछली तिमाही (Q1FY26) के ₹59.84 करोड़ और पिछले साल की समान तिमाही (Q2FY25) के ₹4,082.53 करोड़ की तुलना में बेहतर है। कंपनी का कर-पूर्व लाभ ₹2,546 करोड़ पर पहुंच गया, जो Q1FY26 में ₹287 करोड़ और Q2FY25 में ₹3,527.45 करोड़ था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का EBITDA साल-दर-साल (YoY) 202% बढ़कर ₹2,265 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹1,123 करोड़ था। कंपनी की कुल कंसोलिडेटेड आय तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) 5% बढ़कर ₹6,309 करोड़ रही, जबकि Q1FY26 में यह ₹6,036 करोड़ थी। हालांकि, पिछले वर्ष की समान तिमाही (Q2FY25) में यह ₹7,345.96 करोड़ थी।
नेटवर्थ में 14% की बढ़ोतरी
कंपनी की कंसोलिडेटेड नेटवर्थ 30 सितंबर 2025 तक ₹16,921 करोड़ पर पहुंच गई, जो 30 जून 2025 के ₹14,855 करोड़ की तुलना में 14% की वृद्धि दर्शाती है। कंपनी ने बताया कि उसका स्टैंडअलोन बैंक डेब्ट शून्य है, जबकि स्टैंडअलोन नेटवर्थ ₹24,340 करोड़ रही। कुल कंसोलिडेटेड एसेट्स ₹69,708.76 करोड़ तक पहुंच गई हैं, और कंपनी के पास 7 लाख से अधिक रिटेल शेयरधारकों का मजबूत निवेशक आधार है।
फंडरेजिंग और ESOP योजना
कंपनी के निदेशक मंडल ने 600 मिलियन डॉलर (करीब ₹5,000 करोड़) तक की पूंजी जुटाने के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (FCCBs) जारी करने की मंजूरी हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, कंपनी ने अपने ESOP के तहत 51 लाख स्टॉक ऑप्शंस प्रदान किए हैं। ये ऑप्शंस समान संख्या में पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयरों के बराबर हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर है।
नियामकीय कार्यवाही पर कंपनी की सफाई
कंपनी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई तलाशी और कुछ संपत्तियों के अस्थायी कुर्की आदेश मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून, 2002 (PMLA) के तहत की गई है। साथ ही, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 6 अक्टूबर 2025 को कंपनी को एक शो कॉज़ नोटिस जारी किया है, जिसमें धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। कंपनी ने कहा है कि वह कानूनी रूप से उचित कदम उठाएगी और यह स्पष्ट किया कि इन कार्यवाहियों का उसके परिचालन या वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।