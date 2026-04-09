99% से ज्यादा टूट गया था अनिल अंबानी का यह शेयर, अब 5 दिन में 32% की तूफानी तेजी

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर गुरुवार को 5% चढ़कर 89.36 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 32 पर्सेंट की तेजी आई है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 99% से अधिक लुढ़क गए थे।

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में पिछले कुछ दिन से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 89.36 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर पिछले सालों में अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 99 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए थे। इस लेवल के बाद से कंपनी के शेयरों में अच्छी रिकवरी आई थी, लेकिन इधर हाल के कुछ महीनों में कंपनी के शेयरों पर फिर दबाव बढ़ा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट कैप गुरुवार को 3651 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

5 दिन में 32% से ज्यादा की तेजी

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 5 दिन से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। 5 दिन में अनिल अंबानी की इस कंपनी के शेयर 32 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 2 अप्रैल 2026 को 67.63 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 9 अप्रैल 2026 को 89.36 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 1 अप्रैल 2026 को अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 64.25 रुपये पर थे। इस लेवल से कंपनी के शेयरों में 37 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 425 रुपये है। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रमोटर की हिस्सेदारी 19.05 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 80.84 पर्सेंट रही है।

99% से अधिक लुढ़क गए थे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure) के शेयर पिछले सालों में 99 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए थे। अनिल अंबानी ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 15 जनवरी 2008 को 2641 रुपये पर थे। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर लुढ़कते हुए 27 मार्च 2020 को 9.20 रुपये पर पहुंच गए थे। इस लेवल तक पहुंचने के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 4300 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। हालांकि, पिछले एक साल से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर दबाव में हैं और उनमें तेज गिरावट देखने को मिली है।