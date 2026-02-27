अनिल अंबानी का दिग्गज शेयर 90 रुपये के नीचे पहुंचा, 6 महीने से कम में 70% टूटा दाम

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर शुक्रवार को 4% से ज्यादा टूटकर 89.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस इंफ्रा के शेयर 6 महीने से भी कम में 70% टूट गए हैं। रिलायंस पावर के शेयरों के भी बुरे हाल हैं।

अनिल अंबानी की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर लगातार लुढ़क रहे हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर शुक्रवार को BSE में 4 पर्सेंट से अधिक टूटकर 89.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 6 महीने से भी कम में 70 पर्सेंट टूट गए हैं। रिलायंस पावर के शेयरों के भी बुरे हाल हैं। अनिल अंबानी की बढ़ती मुश्किलों के बीच रिलायंस पावर के शेयर भी शुक्रवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक लुढ़ककर 24.25 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस पावर के शेयर भी 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं।

6 महीने से कम में 70% टूट गए रिलायंस इंफ्रा के शेयर

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 6 महीने से कम में 70 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 3 सितंबर 2025 को 292.75 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 27 फरवरी 2026 को 89.30 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 43 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अनिल अंबानी की इस कंपनी के शेयर 33 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 425 रुपये है।

6 महीने में 46% टूट गए हैं रिलायंस पावर के शेयर

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयर पिछले 6 महीने में 46 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर 28 अगस्त 2025 को 45.22 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 27 फरवरी 2026 को 24.25 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 11 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 76.49 रुपये है।

CBI ने अनिल अंबानी के खिलाफ फाइल किया नया केस

सीबीआई ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के खिलाफ 2013-17 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने और बैंक को 2,220 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि यह मामला मंगलवार को बैंक से मिली शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया, 'मामला दर्ज होने के बाद CBI ने अनिल अंबानी के आवास और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालयों पर छापेमारी की है और इस लोन ट्रांजैक्शंस से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं।'

ED ने अनिल अंबानी से नौ घंटे तक पूछताछ की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह जांच उनके समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) द्वारा कथित रूप से 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक फ्रॉड से संबंधित है। अधिकारियों ने बताया कि यस बैंक के खिलाफ कथित लोन फ्रॉड से जुड़े एक अलग मामले में अनिल अंबानी को शुक्रवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है।