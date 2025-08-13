anil ambani reliance infra vs aravali power 526 crore arbitral award share decline hit lower circuit अनिल अंबानी की कंपनी की बड़ी जीत, पॉजिटिव खबर के बाद भी शेयर बेचते दिखे निवेशक, Business Hindi News - Hindustan
अनिल अंबानी की कंपनी की बड़ी जीत, पॉजिटिव खबर के बाद भी शेयर बेचते दिखे निवेशक

रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट को गलत तरीके से समाप्त करने के लिए अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल) के खिलाफ मध्यस्थता पुरस्कार के रूप में 526 करोड़ रुपये जीते हैं। इस गुड न्यूज के बावजूद रिलायंस इंफ्रा के शेयर में बड़ी गिरावट आई।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 02:45 PM
अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक गुड न्यूज मिली है। रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट को गलत तरीके से समाप्त करने के लिए अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल) के खिलाफ मध्यस्थता पुरस्कार के रूप में 526 करोड़ रुपये जीते हैं। हालांकि, इस गुड न्यूज के बावजूद रिलायंस इंफ्रा के शेयर में बड़ी गिरावट आई। कारोबार के दौरान शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा और भाव 257.55 रुपये पर आ गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 425 रुपये है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 195 रुपये है।द

क्या कहा कंपनी ने

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बुधवार को कहा कि तीन सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने बहुमत से यह माना है कि एपीसीपीएल द्वारा की गई समाप्ति अवैध, अमान्य और गलत थी। इस कारण हुए नुकसान और लागत के लिए कंपनी के दावों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। रिलायंस के पक्ष में मध्यस्थता निर्णय ब्याज सहित 526.23 करोड़ रुपये का है। रिलायंस इंफ्रा ने 2018 में अरावली पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा कॉन्ट्रैक्ट की गलत समाप्ति के खिलाफ मध्यस्थता का आह्वान किया था। कंपनी ने कहा कि इस अवार्ड से प्राप्त राशि का उपयोग रिलायंस इंफ्रा अपनी पूंजी वृद्धि के लिए करेगी।

एक जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा था जवाब

बता दें कि 1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरावली पावर कंपनी की उस याचिका पर रिलायंस इंफ्रा से जवाब मांगा, जिसमें पिछले साल दिसंबर में अनिल अंबानी की कंपनी के खिलाफ जीते गए 600 करोड़ रुपये के मध्यस्थता फैसले को लागू करने की मांग की गई थी। रिलायंस इंफ्रा पर कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अरावली पावर ने कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति का नोटिस जारी किया और 2018 में मध्यस्थता का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने बहुमत से दिए गए फैसले में 5 करोड़ रुपये की लागत के साथ 419 करोड़ रुपये की मूल राशि और मूल राशि पर 149 करोड़ रुपये का ब्याज और भुगतान की वर्तमान तिथि तक मूल राशि पर भविष्य का ब्याज देने का आदेश दिया।

