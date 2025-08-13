अनिल अंबानी की कंपनी की बड़ी जीत, पॉजिटिव खबर के बाद भी शेयर बेचते दिखे निवेशक

रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट को गलत तरीके से समाप्त करने के लिए अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल) के खिलाफ मध्यस्थता पुरस्कार के रूप में 526 करोड़ रुपये जीते हैं। इस गुड न्यूज के बावजूद रिलायंस इंफ्रा के शेयर में बड़ी गिरावट आई।

अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक गुड न्यूज मिली है। रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट को गलत तरीके से समाप्त करने के लिए अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल) के खिलाफ मध्यस्थता पुरस्कार के रूप में 526 करोड़ रुपये जीते हैं। हालांकि, इस गुड न्यूज के बावजूद रिलायंस इंफ्रा के शेयर में बड़ी गिरावट आई। कारोबार के दौरान शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा और भाव 257.55 रुपये पर आ गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 425 रुपये है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 195 रुपये है।द

क्या कहा कंपनी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बुधवार को कहा कि तीन सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने बहुमत से यह माना है कि एपीसीपीएल द्वारा की गई समाप्ति अवैध, अमान्य और गलत थी। इस कारण हुए नुकसान और लागत के लिए कंपनी के दावों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। रिलायंस के पक्ष में मध्यस्थता निर्णय ब्याज सहित 526.23 करोड़ रुपये का है। रिलायंस इंफ्रा ने 2018 में अरावली पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा कॉन्ट्रैक्ट की गलत समाप्ति के खिलाफ मध्यस्थता का आह्वान किया था। कंपनी ने कहा कि इस अवार्ड से प्राप्त राशि का उपयोग रिलायंस इंफ्रा अपनी पूंजी वृद्धि के लिए करेगी।