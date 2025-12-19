Hindustan Hindi News
अनिल अंबानी के शेयर में तेजी का तूफान, 5 दिन में 24% बढ़ गया शेयर का दाम

संक्षेप:

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर रॉकेट बने हुए हैं। कंपनी के शेयर दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। रिलायंस इंफ्रा के शेयर शुक्रवार को 5% उछलकर 173.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। 5 दिन में कंपनी के शेयर 24% से अधिक उछल गए हैं।

Dec 19, 2025 01:12 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में तूफानी तेजी जारी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर पिछले कुछ दिन से दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट चढ़कर 173.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन से कंपनी के शेयर अपर सर्किट पर हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 5 दिन में 24 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 559 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 425 रुपये है।

रिलायंस पावर के शेयरों में भी तेजी
अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयर भी अच्छा दम दिखा रहे हैं। रिलायंस पावर के शेयर शुक्रवार को BSE में 2 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 38.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 दिन में अनिल अंबानी की इस पावर कंपनी के शेयरों में 13 पर्सेंट के करीब तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयर 970 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 76.49 रुपये है।

5 साल में रिलायंस पावर और इंफ्रा का शेयर परफॉर्मेंस
अनिल अंबानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure) के शेयर 5 साल में 559 पर्सेंट उछल गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 18 दिसंबर 2020 को 26.30 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 दिसंबर 2025 को BSE में 173.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस पावर के शेयर पिछले 5 साल में 970 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर 18 दिसंबर 2020 को 3.60 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 दिसंबर 2025 को बीएसई में 38.85 रुपये पर पहुंच गए हैं।

6 महीने में 54% से ज्यादा टूट गए हैं रिलायंस इंफ्रा के शेयर
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर पिछले 6 महीने में 54 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 19 जून 2025 को 382.80 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 दिसंबर 2025 को 173.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 45 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। पिछले एक साल में रिलायंस इंफ्रा के शेयर 40 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। अगर रिलायंस पावर की बात करें तो पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 37 पर्सेंट लुढ़क गए हैं।

