अनिल अंबानी के शेयर में तेजी का तूफान, 5 दिन में 24% बढ़ गया शेयर का दाम

संक्षेप: अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर रॉकेट बने हुए हैं। कंपनी के शेयर दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। रिलायंस इंफ्रा के शेयर शुक्रवार को 5% उछलकर 173.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। 5 दिन में कंपनी के शेयर 24% से अधिक उछल गए हैं।

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में तूफानी तेजी जारी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर पिछले कुछ दिन से दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट चढ़कर 173.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन से कंपनी के शेयर अपर सर्किट पर हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 5 दिन में 24 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 559 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 425 रुपये है।

रिलायंस पावर के शेयरों में भी तेजी

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयर भी अच्छा दम दिखा रहे हैं। रिलायंस पावर के शेयर शुक्रवार को BSE में 2 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 38.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 दिन में अनिल अंबानी की इस पावर कंपनी के शेयरों में 13 पर्सेंट के करीब तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयर 970 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 76.49 रुपये है।

5 साल में रिलायंस पावर और इंफ्रा का शेयर परफॉर्मेंस

अनिल अंबानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure) के शेयर 5 साल में 559 पर्सेंट उछल गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 18 दिसंबर 2020 को 26.30 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 दिसंबर 2025 को BSE में 173.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस पावर के शेयर पिछले 5 साल में 970 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर 18 दिसंबर 2020 को 3.60 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 दिसंबर 2025 को बीएसई में 38.85 रुपये पर पहुंच गए हैं।