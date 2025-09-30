Anil Ambani Reliance Infra share may focus tomorrow company statement on the ED action अनिल अंबानी की कंपनी पर बड़ी कार्रवाई, शेयर में गिरावट, अब सामने आया यह बयान, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Anil Ambani Reliance Infra share may focus tomorrow company statement on the ED action

अनिल अंबानी की कंपनी पर बड़ी कार्रवाई, शेयर में गिरावट, अब सामने आया यह बयान

कंपनी ने कहा कि यह मामला 2010 का है, जब कंपनी ने JR टोल रोड (जयपुर–रिंगस हाईवे) के निर्माण के लिए प्रकाश एस्फाल्टिंग्स और टोल हाईवेज को EPC कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बता दें कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर आज मंगलवार को 2 पर्सेंट से अधिक गिरकर 242 रुपये पर आ गए थे।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 07:28 PM
Reliance Infrastructure Limited: अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर कल बुधवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। दरअसल, खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ फेमा जांच के तहत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तलाशी ली। यह छापेमारी मुंबई और इंदौर के महू में कम से कम छह परिसरों पर की गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये तलाशी विदेश में कुछ अवैध धन प्रेषण के आरोपों पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ चल रही विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) जांच का हिस्सा है। इसके बाद अब कंपनी ने बयान जारी किया है।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि ED द्वारा FEMA के तहत किए गए सर्वे का मामला करीब 15 साल पुराना है। कंपनी ने कहा कि यह मामला 2010 का है, जब कंपनी ने JR टोल रोड (जयपुर–रिंगस हाईवे) के निर्माण के लिए प्रकाश एस्फाल्टिंग्स और टोल हाईवेज को EPC कॉन्ट्रैक्ट दिया था।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने बताया कि यह संपूर्ण घरेलू कॉन्ट्रैक्ट था और इसमें किसी प्रकार का विदेशी एक्सचेंज शामिल नहीं था। निर्माण का काम पूरा हो चुका है और कंपनी का अब उस ठेकेदार के साथ कोई संबंध या संपर्क नहीं है। बता दें कि यह टोल रोड पिछले 4 वर्षों से NHAI के नियंत्रण में है। कंपनी ने कहा कि वह और उसके अधिकारी हमेशा की तरह पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। साथ ही, कंपनी ने स्पष्ट किया कि इस सर्वे या कार्रवाई का कंपनी के व्यवसाय, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरहोल्डर्स, कर्मचारियों या अन्य हितधारकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

कंपनी के शेयर में गिरावट

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि पुराने मामले का वर्तमान संचालन या भविष्य की योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही कंपनी की सामान्य गतिविधियां नियमित रूप से जारी रहेंगी। बता दें कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर आज मंगलवार को 2 पर्सेंट से अधिक गिरकर 242 रुपये पर आ गए थे।

