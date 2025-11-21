बुरे हाल में अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयर, 60% से ज्यादा लुढ़क गए शेयरों के दाम

संक्षेप: रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयरों के बुरे हाल हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 60 पर्सेंट से ज्यादा तक टूट गए हैं।

अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयरों के बुरे हाल हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 60 पर्सेंट से ज्यादा तक टूट गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर शुक्रवार को BSE में गिरावट के साथ 165.30 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं, रिलायंस पावर के शेयर 40 रुपये से नीचे हैं। रिलायंस पावर के शेयर BSE में गिरावट के साथ 39.14 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

52 हफ्ते के हाई से 60% से ज्यादा टूटे

अनिल अंबानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 60 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 27 जून 2025 को अपने 52 हफ्ते के हाई 425 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 21 नवंबर को BSE में 165.30 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, रिलायंस पावर के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 45 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 76.49 रुपये है। अनिल अंबानी ग्रुप की इस पावर कंपनी के शेयर 21 नवंबर को BSE में 39.14 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।

ED ने 1452 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत 1,452 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क कीं। ईडी ने एक बयान में यह जानकारी दी। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए रिलायंस ग्रुप ने कहा कि ये संपत्तियां रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) की हैं, जो 2019 से समूह का हिस्सा नहीं है। ED के बयान में कहा गया है कि एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया, जिसके तहत मुंबई के धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) और मिलेनियम बिजनेस पार्क, नवी मुंबई में स्थित कई इमारतों के साथ-साथ पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर में स्थित भूखंडों और इमारतों को कुर्क किया गया। एजेंसी ने बताया कि ये संपत्तियां 1,452.51 करोड़ रुपये मूल्य की हैं और रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) तथा कुछ अन्य कंपनियों की हैं। रिलायंस ग्रुप ने एक बयान में कहा कि आरकॉम पिछले छह वर्षों से दिवालियेपन की कार्यवाही से गुज़र रही है। बयान में कहा गया है कि अनिल अंबानी किसी भी तरह से रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े हुए नहीं हैं और उन्होंने छह साल पहले 2019 में ही इस्तीफा दे दिया था।

5 साल में 700% से अधिक उछले हैं रिलायंस इंफ्रा के शेयर

अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में पिछले पांच साल में 700 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 20 नवंबर 2020 को 19.65 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 21 नवंबर 2025 को 165.30 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, रिलायंस पावर के शेयरों में पिछले पांच साल में 1200 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। रिलायंस पावर के शेयर 20 नवंबर 2020 को 3 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 21 नवंबर 2025 को 39.14 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।