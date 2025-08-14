Anil Ambani Reliance Infra and Reliance Power Share rallied up to 4 Percent Know details अनिल अंबानी के शेयरों में लौटी रौनक, रिलायंस इंफ्रा के हक में आया है बड़ा फैसला, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Anil Ambani Reliance Infra and Reliance Power Share rallied up to 4 Percent Know details

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयर गुरुवार को 4 पर्सेंट तक उछल गए हैं। रिलायंस इंफ्रा ने अरावली पावर कंपनी के खिलाफ 526 करोड़ रुपये ऑर्बिट्रेशन अवॉर्ड के रूप में जीते हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 02:53 PM
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयरों में गुरुवार को अच्छी रौनक दिखी है। रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के शेयर गुरुवार को 4 पर्सेंट तक उछल गए हैं। अनिल अंबानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 268.95 रुपये पर पहुंच गए। वहीं, रिलायंस पावर के शेयर 3 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 44 रुपये पर जा पहुंचे हैं। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से दोनों कंपनियों के शेयर दबाव में हैं।

रिलायंस इंफ्रा के पक्ष में आया फैसला
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (APCPL) के खिलाफ 526 करोड़ रुपये ऑर्बिट्रेशन अवॉर्ड के रूप में जीते हैं। अरावली पावर की तरफ से गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के मामले में ऑर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में फैसला सुनाया है। तीन सदस्यों वाले ऑर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने कहा कि अरावली पावर कंपनी की तरफ से किया गया कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन अवैध, अमान्य और गलत था। रिलायंस इंफ्रा के पक्ष में आया ऑर्बिट्रेशन अवॉर्ड 526.23 करोड़ रुपये का है, जिसमें ब्याज भी शामिल है। कंपनी ने कहा है कि अवॉर्ड से मिले फंड का इस्तेमाल रिलायंस इंफ्रा कैपिटल ग्रोथ के लिए करेगी।

एक महीने में 30% से ज्यादा टूट गए हैं रिलायंस इंफ्रा के शेयर
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर पिछले एक महीने में 30 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। अनिल अंबानी की इस कंपनी के शेयर 14 जुलाई 2025 को 389.15 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 14 अगस्त 2025 को 268.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले पांच साल में रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में 755 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। रिलायंस पावर के शेयर भी पिछले एक महीने में 30 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। पावर कंपनी के शेयर 14 जुलाई 2025 को 65.29 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 14 अगस्त 2025 को 44 रुपये पर पहुंच गए हैं।

