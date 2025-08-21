अनिल अंबानी के शेयरों पर टूट पड़े लोग, रिलायंस इंफ्रा और पावर में लौटी तूफानी तेजी

रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के शेयर लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट पर हैं। रिलायंस इंफ्रा के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट चढ़कर 303.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। वहीं, रिलायंस पावर के शेयर भी उछलकर 50.08 रुपये पर पहुंच गए हैं।

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयरों पर लोग टूट पड़े हैं। दोनों ही कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी है। रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के शेयर लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट पर हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट चढ़कर 303.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। BSE पर सुबह 9:30 बजे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 1,32,000 से ज्यादा शेयरों के बाय ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है। वहीं, रिलायंस पावर के शेयर भी 5 पर्सेंट की तेजी के साथ 50.08 रुपये पर पहुंच गए हैं। BSE पर रिलायंस पावर के 3,51,406 शेयरों के बाय ऑर्डर पेंडिंग हैं। दोनों कंपनियों के शेयरों में यह तेजी उनसे जुड़ी गुड न्यूज की वजह से आई है।

रिलायंस इंफ्रा को नवरत्न कंपनी NHPC से मिला बड़ा ऑर्डर

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने घोषणा की है कि उसे नवरत्न कंपनी एनएचपीसी (NHPC) से 390 MW सोलर पावर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है। यह प्रोजेक्ट, अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाले रिलायंस ग्रुप के पोर्टफोलियो में 700 MWp की सोलर डीसी कैपेसिटी और 780 MWh की स्टोरेज कैपेसिटी जोड़ेगा। साथ ही, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस में कंपनी की लीडरशिप पोजिशन को मजबूत करेगा।

रिलायंस पावर की इकाई ने भूटान में बनाया संयुक्त उपक्रम

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने भूटान में एक नए ज्वाइंट वेंचर (संयुक्त उपक्रम) में अपनी साझेदारी की घोषणा की है। इससे संयुक्त उपक्रम से कंपनी के क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो को मजबूती मिलेगी। रिलायंस पावर ने बताया है कि उसकी सहायक कंपनी रिलायंस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (REPL) ने भूटान में GDL-रिलायंस सोलर PTE लिमिटेड नाम से संयुक्त उपक्रम बनाया है। इस संयुक्त उपक्रम में ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की 50:50 पार्टनरशिप है। ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान की सरकारी कंपनी है। रिलायंस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने कैश में 225,000 शेयर सब्सक्राइब किए हैं। प्रत्येक शेयर की कीमत 100 डॉलर थी।