अनिल अंबानी की यह कंपनी बेच रही यह टोल रोड प्रोजेक्ट, ₹2000 करोड़ में होगी डील

अनिल अंबानी (Anil Ambani) की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure), पुणे सतारा टोल रोड प्रोजेक्ट को सिंगापुर की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्यूब हाईवे को बेचने का फैसला किया है। यह डील 2000 करोड़ रुपये में हो सकती है।

अनिल अंबानी (Anil Ambani) की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure), पुणे सतारा टोल रोड प्रोजेक्ट को सिंगापुर की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्यूब हाईवे को बेचने का फैसला किया है। यह डील 2000 करोड़ रुपये में हो सकती है। रिलायंस इंफ्रा की कोशिश है कि नॉन कोर एसेट्स को मोनोटाइज किया जाए। जिससे लॉन्ग टर्म में कंपनी की वैल्यूएशन बनाई जाई। बता दें, इस ट्रांजैक्शन के बाद क्यूब हाईवे पीएस टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की जाए।

क्या करेगी पैसे का उपयोग? कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्टर 600 करोड़ रुपये का प्रयोग कंपनी के भविष्य की योजनाओं के लिए करेगी। वहीं, 1400 करोड़ रुपये का प्रयोग कर्ज घटाने के लिए करेगी। बता दें, कंपनी का कहना है कि यह ट्रांजैक्शन इस महीने के अंत तक पूरा हो सकता है।

2020 में रिलायंस इंफ्रा ने दिल्ली आगरा टोल रोड को क्यूब हाईवेज़ को 3000 करोड़ रुपये में बेच दिया था। पुणे सतारा ट्रांजैक्शन दोनों कंपनियों के बीच होने वाली दूसरी डील है।

शेयर बाजार में रिलायंस इंफ्रा का क्या है हाल? शुक्रवार को रिलायंस इंफ्रा के शेयरों का भाव 4.44 प्रतिशत की गिरावट के बाद 289.50 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 11 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बीते एक साल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों की कीमतों में करीब 23 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में महज 0.31 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। कंपनी का 52 वीक हाई 425 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 195 रुपये है।

5 साल में अनिल अंबानी की इस कंपनी ने योहग्य निवेशकों को 844 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।