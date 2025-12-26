99% तक टूट चुका यह शेयर, रेटिंग ने बिगाड़ा मूड…अब ट्रेडिंग भी ठप

Hindustan Hindi News
साल 2008 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर की कीमत 2485 रुपये के स्तर पर थी लेकिन आज की तारीख में यह शेयर 173.45 रुपये पर है। वर्तमान कीमत से 93% से अधिक की गिरावट को दिखाता है। हालांकि, अभी इस शेयर की ट्रेडिंग ठप है।

Dec 26, 2025 08:30 pm IST
Reliance Infrastructure share price: अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयर ने निवेशकों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऐसी ही एक कंपनी- रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RELINFRA) भी है। इन दिनों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर की ट्रेडिंग ठप है लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के शेयर ने बड़ी गिरावट देखी है। साल 2008 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर की कीमत 2485 रुपये के स्तर पर थी लेकिन आज की तारीख में यह शेयर 173.45 रुपये पर है। वर्तमान कीमत से 93% से अधिक की गिरावट को दिखाता है। हालांकि, पहले यह शेयर 99% तक टूट चुका है। अब सवाल है कि आखिर ट्रेडिंग क्यों ठप है और ये कब तक जारी रहने की आशंका है।

क्यों ठप है ट्रेडिंग, कब से होगी शुरुआत?

दरअसल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर पर IBC के तहत इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) प्रक्रिया के चलते ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लागू है और यह फिलहाल IRP स्टेज-1 में है। IRP का पूरा नाम- इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, जो IBC के तहत कंपनी के दिवालिया होने या कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर शुरू होने वाली कानूनी प्रक्रिया है। IRP स्टेज 1 में स्टॉक पर एक्सचेंज द्वारा एडिशनल सर्विलान्स मेसर्स (ASM) लगाए जाते हैं, जिससे ट्रेडिंग बहुत सीमित हो जाती है। इसमें शेयर की खरीदारी नहीं की जा सकती है लेकिन पुराने होल्डर्स बेच सकते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रेडिंग केवल एक दिन (आमतौर पर हर सोमवार) होती है। इसी को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रिलायंस इंफ्रा के शेयरों की ट्रेडिंग सोमवार, 29 दिसंबर को होगी।

रेटिंग में बदलाव

19 दिसंबर 2025 को रिलायंस इंफ्रा ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने कंपनी की बैंक लोन सुविधाओं (कुल ₹18,602.3 करोड़) की लॉन्ग-टर्म रेटिंग को 'IND B'/स्टेबल से घटाकर 'IND C' कर दिया है जबकि शॉर्ट-टर्म रेटिंग 'IND A4' पर बरकरार रखी गई है। डाउनग्रेड का मुख्य कारण ईडी की कार्रवाई को माना जा रहा है। हालांकि, कंपनी इस रेटिंग पर आपत्ति जता रही है।

सितंबर तिमाही के नतीजे

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जुलाई-सितंबर तिमाही में मुनाफा 50 प्रतिशत घटकर 1911.19 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल समान अवधि में उसका मुनाफा 4,082.53 करोड़ रुपये था। कंपनी की कुल आय जुलाई-सितंबर 2025 में सालाना आधार पर 7,345.96 करोड़ रुपये से घटकर 6,309.48 करोड़ रुपये रह गई। व्यय भी घटकर 5,991.49 करोड़ रुपये रह गया जो एक साल पहले इसी अवधि में 6,450.38 करोड़ रुपये था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की नेट वर्थ 30 सितंबर 2025 तक बढ़कर 16,921 करोड़ रुपये हो गई, जो तीन महीने पहले के 14,855 करोड़ रुपये से 14% ज्यादा है। कंपनी ने एकल आधार पर अपना बैंक कर्ज पूरी तरह खत्म कर दिया, यानी बैंक लोन अब शून्य हो गया है। सितंबर तिमाही में कंपनी की कुल संपत्ति 69,708.76 करोड़ रुपये रही। साथ ही, दिल्ली में बिजली वितरण व्यवसाय में 46,224 से ज्यादा नए उपभोक्ता जुड़े, जिससे कंपनी का कुल उपभोक्ता आधार बढ़कर 53.24 लाख हो गया।

जांच के घेरे में कंपनी

वैसे तो रिलायंस समूह की ज्यादातर कंपनियां जांच एजेंसियों की नजर में हैं। इनमें रिलायंस इंफ्रा भी शामिल है। जांच एजेंसी ईडी ने रिलायंस समूह की इस कंपनी के खिलाफ कई गंभीर मामलों की जांच कर रही है। हालांकि, कंपनी बार-बार कहती है कि कारोबार संचालन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

कंपनी के बारे में

रिलायंस इंफ्रा विभिन्न विशेष इकाइयों (एसपीवी) के माध्यम से कई उच्च विकास वाले क्षेत्रों में परियोजनाएं विकसित करती है जिनमें इंफ्रा के क्षेत्र में बिजली, सड़क, मेट्रो रेल तथा रक्षा क्षेत्र शामिल हैं। रिलायंस इंफ्रा बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो व सड़क परियोजनाओं के विकास के लिए इंजीनियरिंग व निर्माण (ईएंडसी) सेवाएं प्रदान करने वाली एक प्रमुख कंपनी है।

