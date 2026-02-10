संकट में अनिल अंबानी लेकिन इस शेयर पर टूटे निवेशक, ₹3 से भी कम है कीमत
बता दें कि कुछ साल पहले यह शेयर 107 रुपये के स्तर पर था। इसके बाद कर्ज संकट की वजह से शेयर बुरी तरह क्रैश हो गया और अब 2 रुपये के स्तर पर है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 7.84 रुपये और 52 हफ्ते का लो 2.60 रुपये है।
Reliance Home Finance share: वैसे तो अनिल अंबानी और उनका रिलायंस समूह कानूनी पचड़े में फंसा हुआ है लेकिन इस माहौल के बीच भी उनकी कंपनी- रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर पर निवेशक दांव लगा रहे हैं। सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर 2.75 रुपये की पिछली क्लोजिंग से करीब 2 पर्सेंट बढ़कर 2.80 रुपये तक गया। हालांकि, क्लोजिंग 1.45% बढ़त के साथ 2.79 रुपये पर हुई। बता दें कि कुछ साल पहले यह शेयर 107 रुपये के स्तर पर था। इसके बाद कर्ज संकट की वजह से शेयर बुरी तरह क्रैश हो गया और अब 2 रुपये के स्तर पर है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 7.84 रुपये और 52 हफ्ते का लो 2.60 रुपये है।
रिलायंस समूह को लेकर क्या है अपडेट
इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को नया समन जारी कर पूछताछ के लिए अगले सप्ताह उसके समक्ष पेश होने को कहा है। अधिकारियों के अनुसार, पूर्व अभिनेत्री टीना अंबानी को सोमवार को यहां संघीय एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुईं। उन्होंने बताया कि अब टीना को 17 फरवरी को पूछताछ के लिए तलब किया गया है, जबकि अनिल अंबानी (66) को 18 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दोनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इन समन पर रिलायंस ग्रुप की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
किस मामले में टीना को तलब किया गया?
पिछले वर्ष ईडी ने रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियों और उनसे जुड़े बैंक ऋणों की जांच के सिलसिले में अनिल अंबानी से पूछताछ की थी। ऐसा समझा जाता है कि टीना अंबानी को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक आलीशान संपत्ति की खरीद से जुड़े धन के लेनदेन के संबंध में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। ईडी ने हाल ही में इस मामले में रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) के पूर्व अध्यक्ष पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया था।