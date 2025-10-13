Hindustan Hindi News
अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनियों का बुरा हाल, 10% तक टूटा शेयर, गिरफ्तारी की खबर ने दिया झटका

अनिल अंबानी (Anil Ambani) की अगुवाई वाली कंपनियों की हालत शेयर बाजार में आज काफी खराब है। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 12:12 PM
अनिल अंबानी (Anil Ambani) की अगुवाई वाली कंपनियों की हालत शेयर बाजार में आज काफी खराब है। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनियों के शेयरों में गिरावट के पीछे की वजह एक गिरफ्तारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने रिलायंस पावर के एग्जीक्यूटिव अशोक कुमार पाल को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर फेक गारंटी और फेक इंवाइस बनाने का आरोप है।

सोमवार को रिलायंस पावर के शेयर 10 प्रतिशत की गिरावट के बाद 43.55 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गए थे। वहीं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 4.5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 231 रुपये के लेवल पर आ गया।

घंटों हुई पूछताछ

ईडी ने अशोक कुमार पाल से घंटों की पूछताछ की है। ईडी वित्तीय अनिमियत्तताओं की जांच PMLA के तहत कर रही है। बता दें, यह गिरफ्तारी 24 जुलाई को हुई जांच के बाद की गई है। तब रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े 35 परिसरों, 50 कंपनियों और 25 लोगों के यहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। यह पूरा मामला CBI की तरफ से करवाई गई एफआईआर के बाद दर्ज की गई है।

इस पूरे मामले में यस बैंक का रोल भी संदिग्ध है। ईडी को संदेह है कि बैंक ने 2017 से 2019 के बीच 3000 करोड़ रुपये का गैरकानूनी लोन ट्रांसफर किया है। यह जांच सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपार्टिंग अथॉरिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल हाउसिंग बैंक की शिकायत के बाद दर्ज की गई है। जांच में पाया गया है कि अशोक कुमाल पाल की फंड ट्रांसफर किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

शुक्रवार को रिलांयस पावर के शेयरों में तेजी दिखी थी। तब यह स्टॉक 50.75 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

