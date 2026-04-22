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अनिल अंबानी की कंपनी के CFO गिरफ्तार, खबर के बीच ₹28 वाले शेयर को खरीदने की लूट

Apr 22, 2026 01:52 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रिलायंस पावर के शेयर बुधवार को 5 पर्सेंट उछल गए और भाव 30 रुपये के स्तर से भी कम है। ये तेजी ऐसे समय आई जब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने रिलायंस पावर के सीएफओ को गिरफ्तार कर लिया है।

अनिल अंबानी की कंपनी के CFO गिरफ्तार, खबर के बीच ₹28 वाले शेयर को खरीदने की लूट

Reliance Power share: अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर में बुधवार को तूफानी तेजी देखी गई। इस दौरान शेयर 5 पर्सेंट उछल गया। कंपनी के शेयर में यह तेजी ऐसे समय में आई जब रिलायंस पावर के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को गिरफ्तार किया गया है।

क्या है मामला?

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने रिलायंस पावर के सीएफओ के अलावा दो अन्य लोगों को भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) से टेंडर हासिल करने के लिए 136 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी तैयार करने और उनका उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आर्थिक अपराध शाखा ने एक बयान में कहा कि आरोपियों की पहचान रिलायंस पावर लिमिटेड के सीएफओ अशोक कुमार पाल (50), ओडिशा स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल (54) और कोलकाता निवासी अमरनाथ दत्ता (50) के रूप में हुई है। बयान के अनुसार, एसईसीआई के प्रबंधक बिबलेश मीणा की शिकायत पर 24 जून, 2025 को ईओडब्ल्यू थाने में भारतीय न्याय संहिता और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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पुलिस ने कहा कि रिलायंस पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड ने एसईसीआई द्वारा जारी टेंडर प्रक्रिया के दौरान 68.20-68.20 करोड़ रुपये की दो फर्जी बैंक गारंटी जमा की थीं। ये गारंटियां कथित तौर पर विदेशी बैंकों द्वारा जारी की गई थीं। जांच के दौरान यह पता चला कि पाल ने बिस्वाल और दत्ता के साथ मिलकर बिचौलियों के माध्यम से फर्जी दस्तावेज और एंडोर्समेंट बनाने के लिए मोटी रकम देकर फर्जी बैंक गारंटी की व्यवस्था करने की साजिश रची थी।

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आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त सुबोध कुमार गोस्वामी ने बयान में कहा- अशोक कुमार पाल ने एसईसीआई के साथ टेंडर हासिल करने के लिए विदेशी बैंकों से फर्जी बैंक गारंटी का इंतजाम करने के लिए सह-आरोपियों के साथ साजिश रची। मामले की जांच और आरोपियों को पकड़ने के लिए गोस्वामी की देखरेख में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इसमें कहा गया है कि तीनों आरोपियों को 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और एक अदालत ने उन्हें 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पाल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 2018 से रिलायंस एडीएजी के साथ काम कर रहे हैं।

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शेयर का परफॉर्मेंस

रिलायंस पावर के शेयर की बात करें तो करीब 5 पर्सेंट बढ़ा और बुधवार को 28.36 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 29.71 रुपये पर पहुंच गया। शेयर के 52 हफ्ते का लो 20.23 रुपये और हाई 76.49 रुपये है।

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Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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