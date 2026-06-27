भारत के टॉप 100 बेस्ट वर्कप्लेस वाली कंपनियों में वेदांता, ग्रुप को युवाओं पर भरोसा
मुख्य बातें
- वेदांता को कर्मचारियों के लिहाज से बेहतर माहौल वाला समूह बताया गया है
- वर्तमान में वेदांता के 40% कर्मचारी 30 वर्ष से कम उम्र के हैं जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी 23% तक पहुंच चुकी है
भारत की काम करने के लिए टॉप 100 बेहतरीन कंपनियों (2026) में अरबपति अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप को जगह मिली है। यह जगह ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया की एक रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वेदांता को कर्मचारियों के लिहाज से बेहतर माहौल वाला समूह बताया गया है। यह समूह अब एक ऐसा वर्कप्लेस बना रहा है जो भरोसेमंद, हाई-परफॉर्मेंस वाला और सबको साथ लेकर चलने वाला हो। रिपोर्ट के मुताबिक वेदांता में कर्मचारियों को आगे बढ़ने और क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आजादी मिलती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले पांच साल में वेदांता ने अपने व्यापक ESOP (एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन) प्रोग्राम के जरिए कर्मचारियों के लिए लगभग ₹2,500 करोड़ की संपत्ति बनाने में मदद की है। इसके अलावा, कंपनी का वर्कफोर्स भी तेजी से बदल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में वेदांता के 40% कर्मचारी 30 वर्ष से कम उम्र के हैं जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी 23% तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा कंपनी में करीब 100 ट्रांसजेंडर प्रोफेशनल्स भी शामिल हो गए हैं।
10 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों पर सर्वे
ग्रेट प्लेस टू वर्क की बात करें तो यह वर्कप्लेस कल्चर के मामले में एक ग्लोबल अथॉरिटी है, जो कर्मचारियों के भरोसे, वर्कप्लेस के एक्सपीरियंस और लोगों से जुड़े तौर-तरीकों के आधार पर संगठनों का मूल्यांकन करती है। साल 1992 से यह संगठन को एक सख्त और रिसर्च पर आधारित तरीके से बेहतरीन वर्कप्लेस बनाने में मदद कर रही है और इसने दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों का सर्वे किया है।
कंपनी की ओर से क्या कहा गया?
इस उपलब्धि पर वेदांता ग्रुप की CHRO नेहा शर्मा ने कहा, "यह पहचान उस सोच में आए बदलाव को दिखाती है जिसके साथ हम भविष्य के लिए वेदांता को तैयार कर रहे हैं। हम वर्कप्लेस को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम यंग वर्कफोर्स को सशक्त बना रहे हैं, महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए अवसर बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को वैल्यू क्रिएशन में सीधे तौर पर शामिल होने का मौका दे रहे हैं। हमारा ध्यान सिर्फ टैलेंट को आकर्षित करने पर नहीं है बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने पर है जहां लोग बिजनेस के साथ आगे बढ़ सकें।"
बता दें कि वेदांता का कारोबार मेटल, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। हाल ही में समूह ने रियल एस्टेट सेक्टर में एंट्री के लिए नई कंपनी बनाई है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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