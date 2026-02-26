1 ही दिन में 90% लुढ़क गया यह शेयर? जानिए क्या है माजरा, एक्सपर्ट बोले- बढ़ेगा भाव
नतीजों की बात करें तो दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू तिमाही दर तिमाही 11% बढ़ा, जबकि नेट प्रॉफिट 27% उछलकर ₹269 करोड़ पर पहुंच गया। ईबीआईटीडीए मार्जिन 39% रहा। ब्रोकिंग ऑर्डर 6% बढ़कर 38 करोड़ हो गए।
Angel One Share: शेयर बाजार में आज एंजेल वन के निवेशकों को अपने ट्रेडिंग ऐप पर बड़ा बदलाव दिख सकता है। एंजेल वन का शेयर आज स्टॉक स्प्लिट के चलते एक्स-डेट पर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से कीमत करीब 90% तक कम दिखाई दे सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह गिरावट असल में तकनीकी एडजस्टमेंट है, न कि शेयर में कोई वास्तविक टूट।
क्या है डिटेल
कंपनी ने अपने ₹10 फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बांट दिया है। यानी अब हर एक पुराना शेयर 10 नए शेयरों में बदल जाएगा, जिनकी फेस वैल्यू ₹1 होगी। जिन निवेशकों के पास पहले 1 शेयर था, अब उनके पास 10 शेयर होंगे। कुल निवेश की वैल्यू लगभग वही रहेगी, बस प्रति शेयर कीमत घटकर करीब ₹250 के आसपास आ सकती है, जबकि स्प्लिट से पहले शेयर ₹2,491.20 पर बंद हुआ था।
इस स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट 26 फरवरी 2026 तय किया गया था। कंपनी ने जनवरी में दिसंबर 2025 तिमाही के नतीजों के साथ ही इस कॉरपोरेट एक्शन का ऐलान किया था। अक्टूबर 2020 में लिस्टिंग के बाद यह कंपनी का पहला स्टॉक स्प्लिट है। आईपीओ के समय कंपनी ने ₹306 प्रति शेयर के भाव पर करीब ₹600 करोड़ जुटाए थे। तब से अब तक शेयर ने लगभग 715% का शानदार रिटर्न दिया है, हालांकि जून 2025 में बने ₹3,283 के 52-सप्ताह के हाई से यह करीब 24% नीचे है।
दिसंबर तिमाही के नतीजे
नतीजों की बात करें तो दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू तिमाही दर तिमाही 11% बढ़ा, जबकि नेट प्रॉफिट 27% उछलकर ₹269 करोड़ पर पहुंच गया। ईबीआईटीडीए मार्जिन 39% रहा। ब्रोकिंग ऑर्डर 6% बढ़कर 38 करोड़ हो गए और प्रति ऑर्डर रेवेन्यू ₹16 रहा। हाल ही में कंपनी ने 5,000 एनसीडी जारी कर ₹50 करोड़ भी जुटाए हैं।
ब्रोकरेज की राय
ब्रोकरेज हाउस भी शेयर पर सकारात्मक नजरिया रखे हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने ‘बाय’ रेटिंग देते हुए ₹3,400 (प्री-स्प्लिट) का टारगेट दिया है। Citi ने ₹3,215 और जेएम फाइनेंशियल ने ₹2,900 का लक्ष्य रखा है। वहीं बी एंड के सिक्योरिटीज ने ‘होल्ड’ रेटिंग के साथ ₹2,690 का टारगेट दिया है। ये सभी लक्ष्य स्प्लिट से पहले के आधार पर हैं।
स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर क्या है
बता दें कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर अलग चीजें हैं। स्प्लिट में शेयरों की संख्या बढ़ती है और फेस वैल्यू घटती है, लेकिन कंपनी की कुल पूंजी नहीं बदलती। वहीं बोनस में कंपनी अपने मुनाफे से अतिरिक्त शेयर देती है। आम तौर पर स्प्लिट से शेयर सस्ता दिखने लगता है, जिससे छोटे निवेशकों की भागीदारी और लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद रहती है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें