पहली बार शेयर का बंटवारा कर रही कंपनी, 10 टुकड़े में बंटेगा शेयर, रिकॉर्ड डेट का ऐलान

Feb 25, 2026 02:58 pm IST
घरेलू ब्रोकरेज फर्म एंजल वन पहली बार अपने शेयर का बंटवारा कर रही है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांट रही है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट गुरुवार 26 फरवरी 2026 तय की है।

Angel One Stock Split: घरेलू ब्रोकरेज फर्म एंजल वन पहली बार अपने शेयर का बंटवारा कर रही है। एंजल वन ने पिछले दिनों 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट (शेयर बांटने) की घोषणा की थी। यानी, कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटेगी। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है। एंजल वन ने शेयर के बंटवारे की रिकॉर्ड डेट गुरुवार 26 फरवरी 2026 तय की है। एंजल वन के बोर्ड ने 15 जनवरी 2026 को इक्विटी शेयरों के सब-डिवीजन को अपनी मंजूरी दी थी।

645% से ज्यादा उछल गए हैं एंजल वन के शेयर
घरेलू ब्रोकरेज फर्म एंजल वन (Angle One) के शेयर पिछले 5 साल में 645 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। एंजल वन के शेयर 26 फरवरी 2021 को 330.60 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 25 फरवरी 2026 को 2504.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में एंजल वन के शेयरों में 85 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले तीन साल में ब्रोकरेज फर्म के शेयर 135 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 13 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। एंजल वन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 3283 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1942 रुपये है। एंजल वन का मार्केट कैप बुधवार 25 फरवरी को 22400 करोड़ रुपये को पार कर गया है।

269 करोड़ रुपये रहा एंजल वन का कंसॉलिडेटेड मुनाफा
स्टॉक ब्रोकर एंजल वन (Angel One) का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 269 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का कंसॉलिडेटेड मुनाफा 4 पर्सेंट घटा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एंजल वन का रेवेन्यू सालाना आधार पर 6 पर्सेंट बढ़कर 1335 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 1262 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 11 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एंजल वन का रेवेन्यू 1204 करोड़ रुपये था। एंजल वन के बोर्ड ने हर शेयर पर 23 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की भी मंजूरी दी थी। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में एंजल वन का कंसॉलिडेटेड EBDAT बढ़कर 405 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 325 करोड़ रुपये था। ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में मजबूत प्रॉफिटैबिलिटी देखने को मिली है, इसमें म्यूचुअल फंड और क्रेडिट ऑपरेशंस भी शामिल हैं।

