10 टुकड़ों में बंटने जा रहा है ब्रोकरेज स्टॉक, रिकॉर्ड डेट नजदीक, 19 बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी
Dividend Stock: ब्रोकरेज कंपनी Angel One Ltd ने शेयरों को बांटने का फैसला किया है। कंपनी शेयरों को 10 टुकड़ों में बांटने जा रही है। इसके लिए एंजल वल लिमिटेड की तरफ से रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया गया है। जोकि इसी हफ्ते हैं।
Dividend Stock: ब्रोकरेज कंपनी Angel One Ltd ने शेयरों को बांटने का फैसला किया है। कंपनी शेयरों को 10 टुकड़ों में बांटने जा रही है। इसके लिए एंजल वल लिमिटेड की तरफ से रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया गया है। जोकि इसी हफ्ते हैं। बता दें, इस ब्रोकरेज कंपनी ने 19 बार निवेशकों को डिविडेंड दिया है।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट?
एंजल वन लिमिटेड ने शेयरों बाजारों को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। कंपनी ने 26 फरवरी 2026 की तारीख को स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। यानी इस दिन Angel One Ltd के शेयर 10 हिस्सों में बंट जाएंगे।
19 बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी
Angel One Ltd ने अपने निवेशकों को महज 6 साल में 19 बार डिविडेंड दिया है। कंपनी इसी साल जनवरी के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 23 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 48 रुपये का डिविडेंड दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन लॉन्ग टर्म में रहा शानदार
Angel One Ltd ने अपने पोजीशनल निवेशकों को 1 साल में महज 4.39 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9.35 प्रतिशत की तेजी आई है। एंजल वन लिमिटेड का 52 वीक हाई 3283 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 1942 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 22706 करोड़ रुपये का है।
5 साल में कंपनी ने दिया 669 प्रतिशत का रिटर्न
दो साल में एंजल वन लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। भले ही इस कंपनी के लिए पिछले दो साल अच्छे नहीं रहे हों। लेकिन इसके बाद भी Angel One Ltd ने तीन साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को कंपनी ने 129 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 5 साल में इस कंपनी के शेयरों का भाव 669 प्रतिशत भेज दिया है।
दिसंबर तिमाही में कैसा रहा प्रदर्शन?
एंजल वन लिमिटेड ने 15 जनवरी को तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि अक्टूबर से दिसंबर 2026 के दौरान कंपनी का कुल नेट प्रॉफिट 268.60 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 4.5 प्रतिशत कम है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।