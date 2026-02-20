10 टुकड़ों में बंट रहा है यह ब्रोकिंग स्टॉक, रिकॉर्ड डेट इसी महीने, कीमतों में उछाल
Stock Split News: ब्रोकिंग कंपनी एंजल वन लिमिटेड (Angel One Ltd) के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में होने जा रहा है। कंपनी ने इस स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर किया है। निवेशकों के लिए अच्छी बात यह है कि रिकॉर्ड डेट इसी महीने है।
बीएसई में यह स्टॉक आज बढ़त के साथ 2515 रुपये के स्तर पर खुला है। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 2542.95 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट
बुधवार, 18 फरवरी को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है था कि स्टॉक स्प्लिट के लिए 26 फरवरी की तारीख रिकॉर्ड डेट तय की गई है। बता दें, इससे पहले जनवरी में कंपनी ने बताया था कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा।
एक शेयर पर 23 रुपये का डिविडेंड दे रही थी कंपनी
जनवरी के महीने ही में एंजल वन लिमिटेड के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 23 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले 2025, मई के महीने में कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। 2025 में कंपनी ने एक शेयर योग्य निवेशकों को तीन बार में 48 रुपये का डिविडेंड दिया था।
पिछले एक साल में कैसा रहा प्रदर्शन
एंजल वन लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में बीते एक साल में करीब 6 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9.39 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपन का 52 वीक लो लेवल 1942 रुपये है। और कंपनी का मार्केट कैप 22962 करोड़ रुपये का है।
दो साल में एंजल वन लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 19 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, तीन साल से होल्ड करने वाले निवेशकों को 132 प्रतिशत का फायदा अब भी है। 5 साल में एंजल वन लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 680 प्रतिशत की तेजी आई है।
सितंबर तिमाही में कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 28.91 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 71.09 प्रतिशत हिस्सा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।