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सरकार के एक आदेश से उड़ गया यह PSU शेयर, 20% अपर सर्किट के करीब पहुंचा; क्या आपका है दांव?

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • सरकार के एक अहम निर्देश के बाद एंड्रयू यूल एंड कंपनी (Andrew Yule &amp; Company) के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली
  • भारी उद्योग मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों से Yule Tea के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील की है
  • इस खबर के बाद कंपनी का शेयर करीब 20% तक उछल गया
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सरकार के एक अहम निर्देश के बाद एंड्रयू यूल एंड कंपनी के शेयर में जोरदार तेजी।

शेयर बाजार में सोमवार को एक स्मॉलकैप सरकारी कंपनी के शेयर ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एंड्रयू यूल एंड कंपनी (Andrew Yule & Company) का शेयर कारोबार के दौरान करीब 20% उछलकर अपर सर्किट के करीब पहुंच गया। इस तेजी की वजह कंपनी के शानदार नतीजे नहीं, बल्कि केंद्र सरकार का एक नया निर्देश बना।

दरअसल, भारी उद्योग मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों से कहा है कि वे अपनी आधिकारिक बैठकों, कॉन्फ्रेंस, कैंटीन और सरकारी कार्यक्रमों में 'यूल टी (Yule Tea)' का इस्तेमाल बढ़ाएं। इस निर्देश के बाद कंपनी के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली।

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सोमवार के कारोबार में कंपनी का शेयर 19.65% चढ़कर 30.50 रुपये तक पहुंच गया। हालांकि, बाद में मुनाफावसूली के चलते इसमें कुछ गिरावट आई और दोपहर तक यह करीब 10% की बढ़त के साथ 28.11 रुपये पर कारोबार करता दिखा। पिछले दो कारोबारी सत्रों से इस शेयर में लगातार तेजी बनी हुई है।

क्या है Yule Tea?

AYCL (Andrew Yule & Company Ltd) केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) की कंपनी है। कंपनी के पास असम और पश्चिम बंगाल में कई चाय बागान हैं और यह भारत की सबसे पुरानी चाय उत्पादक कंपनियों में शामिल है।

कंपनी दार्जिलिंग, डूअर्स और असम की चाय का उत्पादन करती है। इसके पोर्टफोलियो में ऑर्थोडॉक्स टी, CTC टी, ग्रीन टी और फ्लेवर्ड टी शामिल हैं, जिन्हें 'Yule Tea' ब्रांड के तहत बेचा जाता है। कंपनी की चाय संसद (Parliament) में भी सप्लाई की जाती है और इसके उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं।

सरकार ने क्यों दिया यह निर्देश?

भारी उद्योग मंत्रालय का कहना है कि Yule Tea की गुणवत्ता को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन कई कारणों से कंपनी वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है। इसी को देखते हुए उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सुझाव दिया था कि विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के बीच Yule Tea के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। सरकार का मानना है कि यदि सरकारी संस्थानों में इस चाय का अधिक उपयोग होगा, तो कंपनी की बिक्री बढ़ेगी और उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकेगी।

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

सरकार के इस कदम ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है, क्योंकि इससे कंपनी को बड़े संस्थागत ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि, किसी भी शेयर में केवल एक सरकारी घोषणा के आधार पर निवेश करने के बजाय कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, ऑर्डर बुक, मुनाफे और भविष्य की संभावनाओं का भी मूल्यांकन करना जरूरी है।

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फिलहाल, सरकारी समर्थन की खबर के बाद एंड्रयू यूल एंड कंपनी (Andrew Yule & Company) का शेयर बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर कंपनी के प्रदर्शन और आगे मिलने वाले ऑर्डर्स पर रहेगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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