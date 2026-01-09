इस सीमेंट कंपनी के ‘मालिक’ बेच रहे हैं 7500000 शेयर, 10% उछला भाव, कीमत 100 रुपये से कम

संक्षेप: Andhra Cements Ltd Share Price: भले ही शेयर बाजार में के दिन भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन एक कंपनी ऐसी भी है जिसके शेयरों को खरीदने की होड़ मची है। हम बात कर रहे हैं आंध्रा सीमेंट्स लिमिटेड की। इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

Andhra Cements Ltd Share Price: भले ही शेयर बाजार में के दिन भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन एक कंपनी ऐसी भी है जिसके शेयरों को खरीदने की होड़ मची है। हम बात कर रहे हैं आंध्रा सीमेंट्स लिमिटेड की। इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बीएसई में कंपनी के शेयर 72 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में यह स्टॉक 10 प्रतिशत की उछाल के बाद 75.86 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

‘मालिक’ हिस्सेदारी घटाने की तैयारी में आंध्रा सीमेंट्स लिमिटेड के प्रमोटर्स 8.14 प्रतिशत हिस्सेदारी घटाने की तैयारी में हैं। शेयरों की यह बिक्री ऑफ फार सेल के जरिए होगी। यानी मौजूदा निवेशक 7500000 शेयर बेचने जा रहे हैं। इसके लिए फ्लोर प्राइस गुरुवार की क्लोजिंग से अधिक रखा गया है। बता दें, नॉन रिटेल निवेशक इस हिस्सेदारी के लिए 9 जनवरी यानी आज बोली लगा सकते हैं। प्रमोटर्स ने 72 रुपये प्रति शेयर दाम तय किया है।

पिछले दो साल से संघर्ष कर रही है कंपनी आंध्रा सीमेंट्स लिमिटेड के शेयर बीते दो साल से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत की गिरावट और दो साल में 42 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, इसके बाद भी आंध्रा सीमेंट्स के शेयरों को तीन से होल्ड करने वाले निवेशक आज की तारीख में 1079 प्रतिशत का मुनाफा बना चुके हैं। बता दें, 10 साल में सीमेंट कंपनी के शेयरों की कीमतों में 638 प्रतिशत की तेजी आई है।

आर्थिक स्थिति कैसी है? आंध्रा सीमेंट्स को सितंबर तिमाही के दौरान घाटा हुआ था। जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी को 41.92 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का घाटा 34.88 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, कंपनी के नजरिए से अच्छी बात यह है कि रेवन्यू (ऑपरेशंस) से 41.91 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 77.85 करोड़ रुपये रहा है।