रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे आनंद राठी वेल्थ के शेयर, 99 करोड़ रुपये का हुआ है मुनाफा
आनंद राठी वेल्थ के शेयर मंगलवार को BSE में 11% से ज्यादा चढ़कर 3323.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। सितंबर तिमाही के अच्छे नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में यह उछाल आया है।
आनंद राठी वेल्थ के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 11 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 3323.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। आनंद राठी वेल्थ के शेयरों का यह 52 हफ्ते का नया हाई है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद आनंद राठी वेल्थ के शेयरों में यह तेजी आई है। पिछले छह महीने में कंपनी के शेयर 85 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। आनंद राठी वेल्थ के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1586.05 रुपये है।
कंपनी को हुआ है 99 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट
आनंद राठी वेल्थ का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 30.5 पर्सेंट बढ़कर 99.35 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी को पिछले साल की समान अवधि के दौरान 76.3 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के दौरान आनंद राठी वेल्थ का टोटल रेवेन्यू 23 पर्सेंट बढ़कर 307.2 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 249.6 करोड़ रुपये था। कंपनी ने हर शेयर पर 6 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है।
4 साल से कम में 1000% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
आनंद राठी वेल्थ (Anand Rathi Wealth) के शेयर पिछले चार साल से भी कम में 1035 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 17 दिसंबर 2021 को 283.83 रुपये पर थे। आनंद राठी वेल्थ के शेयर 14 अक्टूबर 2025 को 3323.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 3 साल में आनंद राठी वेल्थ के शेयरों में 835 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 344.60 रुपये से बढ़कर 3300 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। पिछले दो साल में आनंद राठी वेल्थ के शेयरों में 245 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 65 पर्सेंट से ज्यादा चढ़े हैं।