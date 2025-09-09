Anand Rathi Wealth Share jumps 1000 percent today share hit record high 1000% के करीब का रिटर्न, आज रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो में है क्या?, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Anand Rathi Wealth Share jumps 1000 percent today share hit record high

1000% के करीब का रिटर्न, आज रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो में है क्या?

Multibagger Stock: मुंबई की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी आनंद राठी वेल्थ (Anand Rathi Wealth) के शेयरों का मजबूत प्रदर्शन जारी है। कंपनी के शेयर मंगलवार को रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। इस फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान कंपनी वाली कंपनी का आईपीओ 2021 में आया था।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 07:30 PM
share Share
Follow Us on
1000% के करीब का रिटर्न, आज रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो में है क्या?

Multibagger Stock: मुंबई की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी आनंद राठी वेल्थ (Anand Rathi Wealth) के शेयरों का मजबूत प्रदर्शन जारी है। कंपनी के शेयर मंगलवार को रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। इस फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान कंपनी वाली कंपनी का आईपीओ 2021 में आया था। तब से अबतक कंपनी के शेयरों में बड़ी बढ़त देखने को मिली।

बीएसई में आनंद राठी का शेयर 2987 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर मंगलवार को पहुंचा। मार्केट के क्लोजिंग के टाईम पर इस शेयर में नरमी देखने को मिली। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 1.2 प्रतिशत लुढ़ककर 2926 रुपये के लेवल पर आ गया।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी को राजस्थान से मिला 415 करोड़ रुपये का सोलर प्रोजेक्ट

2 महीने में 13 बार नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर

यह मल्टीबैगर स्टॉक महज 2 महीने के अंदर ही 13 बार रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने में सफल रहा है। इस दौरान आनंद राठी के शेयरों की कीमतों में 40 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। इसी पीरियड में निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 4.31 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, पिछले 4 महीने में आनंद राठी के शेयरों की कीमतों में 83 प्रतिशत की तेजी आई है।

जून तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन रहा शानदार

अप्रैल से जून के दौरान आनंद राठी का प्रदर्शन शानदार रहा है। जुलाई के महीने में 22.5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष में अच्छे प्रदर्शन को लेकर कंपनी भी आश्वस्त नजर आ रही है। इस वित्त वर्ष का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) का टारगेट 25 प्रतिशत अभी रिसीव कर लिया है।

कंपनी के एयूएएम में सालाना आधार पर 27 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। आनंद राठी का एएयूएम बढ़कर 87800 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें:आज 2 कंपनियों का IPO ओपन, ग्रे मार्केट में दोनों का जलवा

इस साल मार्च में कंपनी ने दिया था बोनस शेयर

आनंद राठी का शेयर इसी साल मार्च में एक्स-बोनस ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। बता दें, जब कंपनी का आईपीओ आया था तब इश्यू प्राइस 275 रुपये था। बोनस शेयर के बाद मौजूदा प्राइस लगभग 1000 प्रतिशत बढ़ चुका है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

Stock Market Update Share Market Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।