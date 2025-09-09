1000% के करीब का रिटर्न, आज रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो में है क्या?

Multibagger Stock: मुंबई की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी आनंद राठी वेल्थ (Anand Rathi Wealth) के शेयरों का मजबूत प्रदर्शन जारी है। कंपनी के शेयर मंगलवार को रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। इस फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान कंपनी वाली कंपनी का आईपीओ 2021 में आया था।

बीएसई में आनंद राठी का शेयर 2987 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर मंगलवार को पहुंचा। मार्केट के क्लोजिंग के टाईम पर इस शेयर में नरमी देखने को मिली। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 1.2 प्रतिशत लुढ़ककर 2926 रुपये के लेवल पर आ गया।

2 महीने में 13 बार नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर यह मल्टीबैगर स्टॉक महज 2 महीने के अंदर ही 13 बार रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने में सफल रहा है। इस दौरान आनंद राठी के शेयरों की कीमतों में 40 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। इसी पीरियड में निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 4.31 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, पिछले 4 महीने में आनंद राठी के शेयरों की कीमतों में 83 प्रतिशत की तेजी आई है।

जून तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन रहा शानदार अप्रैल से जून के दौरान आनंद राठी का प्रदर्शन शानदार रहा है। जुलाई के महीने में 22.5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष में अच्छे प्रदर्शन को लेकर कंपनी भी आश्वस्त नजर आ रही है। इस वित्त वर्ष का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) का टारगेट 25 प्रतिशत अभी रिसीव कर लिया है।

कंपनी के एयूएएम में सालाना आधार पर 27 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। आनंद राठी का एएयूएम बढ़कर 87800 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।

इस साल मार्च में कंपनी ने दिया था बोनस शेयर आनंद राठी का शेयर इसी साल मार्च में एक्स-बोनस ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। बता दें, जब कंपनी का आईपीओ आया था तब इश्यू प्राइस 275 रुपये था। बोनस शेयर के बाद मौजूदा प्राइस लगभग 1000 प्रतिशत बढ़ चुका है।