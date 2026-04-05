अमूल ने रचा इतिहास! भारत से अमेरिका-यूरोप तक छाया, बंपर डिमांड से टर्नओवर ₹1 लाख करोड़ के पार

अमूल ने FY26 में ₹1 ट्रिलियन (₹1 लाख करोड़) का ऐतिहासिक टर्नओवर पार कर लिया है, जो 11% की शानदार ग्रोथ को दर्शाता है। यह उपलब्धि सिर्फ घरेलू बाजार में मजबूती से नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार के कारण भी संभव हुई है।

भारत की डेयरी इंडस्ट्री में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल करते हुए अमूल (Amul) ने वित्त वर्ष 2026 में ₹1 लाख करोड़ (₹1 ट्रिलियन) का टर्नओवर पार कर लिया है। यह उपलब्धि न सिर्फ कंपनी की तेज ग्रोथ को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भारतीय कोऑपरेटिव मॉडल आज ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। इस दौरान गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation -GCMMF) ने ₹73,450 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 11.4% ज्यादा है। इस शानदार प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण कंपनी का घरेलू बाजार में विस्तार है। कंपनी ने अब अंतरराष्ट्रीय बाजार जैसे यूरोप और अमेरिका में भी एंट्री ले ली है।

अमूल की सफलता का राज सिर्फ उसका ब्रांड नहीं, बल्कि उसका मजबूत नेटवर्क और मल्टीपल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी के पास 1,200 से ज्यादा प्रोडक्ट वैरिएंट्स हैं, जो हर तरह के ग्राहक की जरूरत को पूरा करते हैं, चाहे वह दूध, मक्खन, आइसक्रीम या चीज हो। इसके अलावा देशभर में फैला इसका मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसे छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचने में मदद करता है। यही वजह है कि अमूल ने बदलती उपभोक्ता डिमांड के अनुसार खुद को तेजी से ढाला है और लगातार नई कैटेगरी में कदम रखा है।

इस ग्रोथ का सबसे बड़ा फायदा उन लाखों किसानों को मिला है, जो इस कोऑपरेटिव मॉडल से जुड़े हुए हैं। करीब 36 लाख डेयरी किसानों की मेहनत और भरोसे ने ही अमूल को इस मुकाम तक पहुंचाया है। कंपनी का मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि मुनाफे का बड़ा हिस्सा सीधे किसानों तक पहुंचे, जिससे उनकी आय में स्थिरता और वृद्धि बनी रहे। यही कारण है कि अमूल को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि आर्थिक लोकतंत्र का उदाहरण भी कहा जाता है।

वैश्विक विस्तार की बात करें तो यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में ताजा दूध लॉन्च करना एक बड़ा कदम है। इससे साफ है कि अमूल (Amul) अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह दुनिया के डेयरी बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर चुका है।