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अमूल ने रचा इतिहास! भारत से अमेरिका-यूरोप तक छाया, बंपर डिमांड से टर्नओवर ₹1 लाख करोड़ के पार

Apr 05, 2026 02:58 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमूल ने FY26 में ₹1 ट्रिलियन (₹1 लाख करोड़) का ऐतिहासिक टर्नओवर पार कर लिया है, जो 11% की शानदार ग्रोथ को दर्शाता है। यह उपलब्धि सिर्फ घरेलू बाजार में मजबूती से नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार के कारण भी संभव हुई है। 

अमूल ने रचा इतिहास! भारत से अमेरिका-यूरोप तक छाया, बंपर डिमांड से टर्नओवर ₹1 लाख करोड़ के पार

भारत की डेयरी इंडस्ट्री में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल करते हुए अमूल (Amul) ने वित्त वर्ष 2026 में ₹1 लाख करोड़ (₹1 ट्रिलियन) का टर्नओवर पार कर लिया है। यह उपलब्धि न सिर्फ कंपनी की तेज ग्रोथ को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भारतीय कोऑपरेटिव मॉडल आज ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। इस दौरान गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation -GCMMF) ने ₹73,450 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 11.4% ज्यादा है। इस शानदार प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण कंपनी का घरेलू बाजार में विस्तार है। कंपनी ने अब अंतरराष्ट्रीय बाजार जैसे यूरोप और अमेरिका में भी एंट्री ले ली है।

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अमूल की सफलता का राज सिर्फ उसका ब्रांड नहीं, बल्कि उसका मजबूत नेटवर्क और मल्टीपल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी के पास 1,200 से ज्यादा प्रोडक्ट वैरिएंट्स हैं, जो हर तरह के ग्राहक की जरूरत को पूरा करते हैं, चाहे वह दूध, मक्खन, आइसक्रीम या चीज हो। इसके अलावा देशभर में फैला इसका मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसे छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचने में मदद करता है। यही वजह है कि अमूल ने बदलती उपभोक्ता डिमांड के अनुसार खुद को तेजी से ढाला है और लगातार नई कैटेगरी में कदम रखा है।

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इस ग्रोथ का सबसे बड़ा फायदा उन लाखों किसानों को मिला है, जो इस कोऑपरेटिव मॉडल से जुड़े हुए हैं। करीब 36 लाख डेयरी किसानों की मेहनत और भरोसे ने ही अमूल को इस मुकाम तक पहुंचाया है। कंपनी का मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि मुनाफे का बड़ा हिस्सा सीधे किसानों तक पहुंचे, जिससे उनकी आय में स्थिरता और वृद्धि बनी रहे। यही कारण है कि अमूल को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि आर्थिक लोकतंत्र का उदाहरण भी कहा जाता है।

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वैश्विक विस्तार की बात करें तो यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में ताजा दूध लॉन्च करना एक बड़ा कदम है। इससे साफ है कि अमूल (Amul) अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह दुनिया के डेयरी बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर चुका है।

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अमूल (Amul) के लिए ₹1 ट्रिलियन टर्नओवर का आंकड़ा पार करना अमूल के लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि यह संकेत है कि आने वाले समय में भारतीय ब्रांड्स भी ग्लोबल मंच पर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

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Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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