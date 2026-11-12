घर का बजट बिगाड़ेगी महंगाई! दूध, घी, साबुन और सिगरेट हुए महंगे, जानें नई कीमतें

मुख्य बातें

Milk Price Hike: डेली की जरूरतों पर खर्च बढ़ने वाला है। पिछले करीब दो महीनों में दूध, घी, मक्खन, दही, डिटर्जेंट, साबुन और सिगरेट समेत कई सामान महंगे हो गए हैं। अमूल, मदर डेयरी और नंदिनी ने दूध के दाम बढ़ाए हैं, जबकि HUL ने सर्फ एक्सेल (Surf Excel), रिन (Rin) और व्हील (Wheel) जैसे प्रोडक्ट्स की कीमतों में बदलाव किया है। अगर आपका हर महीने का घरेलू बजट पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। 1 नवंबर और 12 नवंबर से कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। होटल और रेस्तरां कारोबार के लिए इस्तेमाल होने वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर भी लगातार दूसरे महीने महंगा हुआ है। आइए जरा विस्तार से समझते हैं कि कौन-सा सामान कितना महंगा हुआ है और इसका असर आपकी जेब पर कितना पड़ सकता है?

मदर डेयरी का दूध महंगा

दिल्ली-NCR में मदर डेयरी ने 12 नवंबर से दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दूध खरीदने की लागत और किसानों से जुड़े खर्च बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है। मदर डेयरी दिल्ली-NCR में रोजाना करीब 35 लाख लीटर दूध बेचती है। कंपनी ने इससे पहले मई 2026 में दूध की कीमतों में बदलाव किया था।

अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दाम

मदर डेयरी के साथ ही अमूल के ग्राहकों को भी ज्यादा भुगतान करना होगा। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने 12 नवंबर से अपने ताजा पाउच मिल्क की कीमतों में बढ़ोतरी की है। अलग-अलग वैरिएंट और पैक साइज के हिसाब से कीमतों में करीब 4 से 5 फीसदी तक का बदलाव किया गया है। कंपनी का कहना है कि पशु चारा, पैकेजिंग, ईंधन और अन्य इनपुट कॉस्ट बढ़ने से कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। अतिरिक्त आय का बड़ा हिस्सा दूध उत्पादकों को बेहतर भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात भी कही गई है।

नंदिनी दूध और दही के दाम भी बढ़े

कर्नाटक में नंदिनी ब्रांड के दूध की कीमतों में 1 नवंबर से बदलाव किया गया है। अलग-अलग कैटेगरी में दूध की कीमत 8 से 12 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ी है। इस बदलाव के पीछे किसानों को मिलने वाली दूध खरीद कीमत में बढ़ोतरी भी एक बड़ी वजह है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को प्रति लीटर अतिरिक्त राशि मिल रही है, जबकि दूध यूनियनों को पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और ईंधन जैसे खर्चों के लिए हिस्सा दिया जा रहा है। राज्य में सूखे की स्थिति और दूध की सप्लाई में कमी को भी कीमतों में बदलाव की वजह बताया गया है। नंदिनी के दही के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है।

अमूल घी और मक्खन खरीदना भी हुआ महंगा

त्योहारी सीजन से पहले अमूल ने अपने कुछ घी और मक्खन प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी इजाफा किया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ घी पैक की कीमत में 50 रुपये तक और मक्खन के कुछ प्रोडक्ट्स में 15 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी रसोई के बजट पर दूध के साथ-साथ घी और मक्खन की बढ़ी कीमतों का भी असर पड़ सकता है।

सर्फ एक्सेल, रिन और व्हील के बढ़े दाम

दैनिक इस्तेमाल के सामान में भी महंगाई बढ़ी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) ने अपने होम केयर पोर्टफोलियो के कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में बदलाव किया है। Surf Excel, Rin, Wheel और Moti साबुन के अलग-अलग पैक की कीमतों में 1 रुपये से 10 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। कुछ प्रोडक्ट्स के मामले में कीमतों में बढ़ोतरी करीब 11 फीसदी तक पहुंचती है। छोटी रकम की यह बढ़ोतरी भले ही एक बार में ज्यादा न लगे, लेकिन हर महीने की ग्रॉसरी खरीद में इसका असर साफ दिखाई दे सकता है।

गोल्ड फ्लैक प्रीमियम सिगरेट का पैकेट ₹10 महंगा

ITC ने गोल्ड फ्लैक प्रीमियम सिगरेट के 10 स्टिक वाले पैकेट का MRP बढ़ा दिया है। अब यह पैकेट 135 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 125 रुपये थी,यानी एक पैकेट पर सीधे 10 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।

लगातार दूसरे महीने महंगा हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर

होटल, रेस्तरां और अन्य कारोबार में इस्तेमाल होने वाला 19 किलो का कमर्शियल LPG सिलेंडर भी महंगा हुआ है। दिल्ली में 1 अक्टूबर को इसकी कीमत में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद 1 नवंबर को इसमें 10 रुपये और बढ़ाए गए। इस तरह दो महीनों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कुल 72.50 रुपये बढ़ गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में नवंबर की समीक्षा के दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू LPG सिलेंडर 942 रुपये पर बना रहा। कमर्शियल LPG महंगा होने का अप्रत्यक्ष असर होटल और रेस्तरां के खाने-पीने के बिल पर भी पड़ सकता है।

हवाई सफर भी हो सकता है महंगा?

एयरलाइंस के लिए इस्तेमाल होने वाला Aviation Turbine Fuel यानी ATF भी लगातार चौथे महीने महंगा हुआ है। अक्टूबर में इसकी कीमत में करीब 16 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि नवंबर में इसमें करीब 1.37 रुपये प्रति लीटर का और इजाफा किया गया। ATF एयरलाइंस के बड़े खर्चों में शामिल है। इसलिए ईंधन की लागत बढ़ने से आने वाले समय में एयरलाइंस की लागत पर दबाव बढ़ सकता है।

पिस्ता और बादाम की कीमतों में भी तेजी

त्योहारी मांग के बीच ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले साल की दीपावली के आसपास की कीमतों से तुलना करें तो पिस्ता करीब 60 से 70 फीसदी तक और बादाम 20 से 40 फीसदी तक महंगे बताए जा रहे हैं। हालांकि, यह बढ़ोतरी सिर्फ पिछले दो महीनों की नहीं है, बल्कि सालभर में कीमतों में हुए बदलाव को दर्शाती है।

आम आदमी के बजट पर कितना असर?

महंगाई का असर सिर्फ किसी एक सामान तक सीमित नहीं है। दूध और दही जैसे रोज खरीदने वाले प्रोडक्ट्स से लेकर डिटर्जेंट, साबुन और अन्य घरेलू जरूरतों की कीमत बढ़ने से हर महीने का खर्च बढ़ सकता है। वहीं, कमर्शियल LPG और विमान ईंधन की बढ़ती लागत का अप्रत्यक्ष असर रेस्तरां और हवाई यात्रा जैसी सेवाओं पर पड़ने की संभावना रहती है। ऐसे में आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के लिए घरेलू बजट संभालना थोड़ा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है।