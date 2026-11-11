त्योहारी सीजन में झटका! 12 नवंबर से महंगा होगा दूध, अमूल ने बढ़ाए दाम
मुख्य बातें
- अमूल ने अलग-अलग कैटेगरी के दूध के दाम बढ़ाए हैं
- इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी फुल क्रीम भैंस के दूध में की गई है
- इसमें 6.5% फैट होता है
- फुल क्रीम भैंस के दूध की कीमत अब 80 रुपये से बढ़कर 86 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी
Amul Milk Price Hike: त्योहारी सीजन में आम आदमी को अब दूध खरीदने के लिए अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी। देश की बड़ी डेयरी कंपनियों में शामिल अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। नई कीमतें गुरुवार, 12 नवंबर से लागू होंगी। अमूल ने अलग-अलग तरह के दूध के दाम 2 से 6 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाए हैं। वहीं, मदर डेयरी ने भी अपने अलग-अलग दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अमूल के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी अलग-अलग वैरायटी के हिसाब से होगी। टोंड दूध 2 रुपये, फुल क्रीम दूध 4 रुपये और फुल क्रीम भैंस का दूध 6 रुपये प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। बता दें कि दूध की कीमतें बढ़ने के पीछे दूध की सप्लाई में कमी, पशुओं के चारे की बढ़ती कीमत और दूध से मिलने वाली वसा यानी फैट के महंगे होने को वजह बताया जा रहा है।
कौन सा दूध कितना महंगा होगा?
अमूल ने अलग-अलग कैटेगरी के दूध के दाम बढ़ाए हैं। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी फुल क्रीम भैंस के दूध में की गई है। इसमें 6.5% फैट होता है। फुल क्रीम भैंस के दूध की कीमत अब 80 रुपये से बढ़कर 86 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं, टोंड दूध 2 रुपये और फुल क्रीम दूध 4 रुपये प्रति लीटर महंगा होगा।
मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम
अमूल के साथ ही मदर डेयरी ने भी अपने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनी के नए रेट 12 नवंबर से लागू होंगे। दिल्ली-एनसीआर में दूध की नई कीमतें इस तरह होंगी।
टोंड दूध (बुल्क वेंडिंग मशीन): 58 रुपये से बढ़कर 60 रुपये प्रति लीटर।
फुल क्रीम पैकेट दूध: 72 रुपये से बढ़कर 76 रुपये प्रति लीटर।
पैकेट वाला टोंड दूध: 60 रुपये से बढ़कर 62 रुपये प्रति लीटर।
डबल टोंड दूध: 54 रुपये से बढ़कर 56 रुपये प्रति लीटर।
गाय का दूध: 62 रुपये से बढ़कर 65 रुपये प्रति लीटर।
मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में दूध सप्लाई करने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी अलग-अलग बाजारों में रोजाना 50 लाख लीटर से ज्यादा दूध बेचती है।
क्यों बढ़ रहे हैं दूध के दाम?
आमतौर पर सर्दियों के आसपास दूध का प्रोडक्शन बढ़ने से बाजार में इसकी सप्लाई बेहतर रहती है। लेकिन इस बार डेयरी सेक्टर में दूध की उपलब्धता को लेकर दबाव देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में दूध से मिलने वाले फैट की कीमतों में करीब 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। इससे डेयरी कंपनियों की लागत बढ़ गई है। इसके अलावा पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे की कीमतें भी बढ़ी हैं। इससे पशुपालकों पर खर्च का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में डेयरी कंपनियां किसानों से दूध खरीदने के लिए ज्यादा कीमत दे रही हैं, ताकि दूध का प्रोडक्शन और सप्लाई बनी रहे।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें