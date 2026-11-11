त्योहारी सीजन में झटका! 12 नवंबर से महंगा होगा दूध, अमूल ने बढ़ाए दाम

मुख्य बातें

Amul Milk Price Hike: त्योहारी सीजन में आम आदमी को अब दूध खरीदने के लिए अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी। देश की बड़ी डेयरी कंपनियों में शामिल अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। नई कीमतें गुरुवार, 12 नवंबर से लागू होंगी। अमूल ने अलग-अलग तरह के दूध के दाम 2 से 6 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाए हैं। वहीं, मदर डेयरी ने भी अपने अलग-अलग दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अमूल के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी अलग-अलग वैरायटी के हिसाब से होगी। टोंड दूध 2 रुपये, फुल क्रीम दूध 4 रुपये और फुल क्रीम भैंस का दूध 6 रुपये प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। बता दें कि दूध की कीमतें बढ़ने के पीछे दूध की सप्लाई में कमी, पशुओं के चारे की बढ़ती कीमत और दूध से मिलने वाली वसा यानी फैट के महंगे होने को वजह बताया जा रहा है।

कौन सा दूध कितना महंगा होगा? अमूल ने अलग-अलग कैटेगरी के दूध के दाम बढ़ाए हैं। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी फुल क्रीम भैंस के दूध में की गई है। इसमें 6.5% फैट होता है। फुल क्रीम भैंस के दूध की कीमत अब 80 रुपये से बढ़कर 86 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं, टोंड दूध 2 रुपये और फुल क्रीम दूध 4 रुपये प्रति लीटर महंगा होगा।

मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम अमूल के साथ ही मदर डेयरी ने भी अपने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनी के नए रेट 12 नवंबर से लागू होंगे। दिल्ली-एनसीआर में दूध की नई कीमतें इस तरह होंगी।

टोंड दूध (बुल्क वेंडिंग मशीन): 58 रुपये से बढ़कर 60 रुपये प्रति लीटर।

फुल क्रीम पैकेट दूध: 72 रुपये से बढ़कर 76 रुपये प्रति लीटर।

पैकेट वाला टोंड दूध: 60 रुपये से बढ़कर 62 रुपये प्रति लीटर।

डबल टोंड दूध: 54 रुपये से बढ़कर 56 रुपये प्रति लीटर।

गाय का दूध: 62 रुपये से बढ़कर 65 रुपये प्रति लीटर।

मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में दूध सप्लाई करने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी अलग-अलग बाजारों में रोजाना 50 लाख लीटर से ज्यादा दूध बेचती है।