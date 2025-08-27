among trump s tariffs these 10 stocks may give profits of up to 40 percent expert s tips एक्सपर्ट के टिप्स: ट्रंप के टैरिफ के बीच ये 10 शेयर दे सकते हैं 40% तक का मुनाफा, Business Hindi News - Hindustan
शेयर मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान (कोटक सिक्योरिटीज) ने निवेशकों के लिए 10 ऐसे शेयरों की सूची दी है जो लंबे समय में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। उनका कहना है कि इनमें से 6 शेयरों पर 'खरीदें' (Buy) और 4 पर 'जोड़ें' (Add) की राय है।

ट्रंप के टैरिफ से घरेलू शेयर मार्केट सहमा हुआ है। आज से लग रहे 50 पर्सेंट टैरिफ का खौफ मंगलवार, 26 अगस्त को ही देखने को मिल गया। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। निवेशक घबरा गए और उन्होंने शेयरों को बेचना शुरू कर दिया।

इस बिकवाली का असर यह हुआ कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 849 अंक गिरकर 80,786.54 पर पहुंच गया। इसी तरह, निफ्टी 50 भी 256 अंक टूटकर 24,712.05 पर बंद हुआ। छोटी कंपनियों के शेयरों को और भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा।

ऐसे में क्या करें निवेशक

शेयर मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान (कोटक सिक्योरिटीज) का मानना है कि बाजार की हालत अभी कमजोर है। उन्होंने कहा कि अगर निफ्टी 24,650 के स्तर से नीचे टूटता है, तो यह 24,500 तक भी गिर सकता है। हालांकि, अगर यह 24,750 के स्तर से ऊपर चला जाता है, तो तेजी वापस आ सकती है और निफ्टी 24,900 तक पहुंच सकता है।

लॉन्ग टर्म के लिए 10 अच्छे शेयर

चौहान ने निवेशकों के लिए 10 ऐसे शेयरों की सूची दी है जो लंबे समय में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। उनका कहना है कि इनमें से 6 शेयरों पर 'खरीदें' (Buy) और 4 पर 'जोड़ें' (Add) की राय है। यहां उनमें से कुछ प्रमुख शेयरों के बारे में बताया गया है…

1. अडानी पोर्ट्स : मौजूदा कीमत ₹1,315.50 के मुकाबले इसका लक्ष्य ₹1,840 है। यानी 40% तक का फायदा हो सकता है। विशेषज्ञ का मानना है कि कंपनी का बिजनेस मजबूत है और यह लॉजिस्टिक्स में निवेश जारी रखेगी।

2. DLF: यह रियल एस्टेट कंपनी है। इसने पिछली तिमाही में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ₹754.75 के मौजूदा भाव के मुकाबले इसका लक्ष्य ₹1,020 है, जो 35% अधिक है।

3. जिंदल स्टील (Jindal Steel): यह देश की प्रमुख स्टील कंपनियों में से एक है। ₹973.80 के भाव पर इसका लक्ष्य ₹1,225 है, यानी 26% का फायदा। चौहान ने मेटल सेक्टर में इसे सबसे पसंदीदा शेयर बताया है।

4. टेक महिंद्रा (Tech Mahindra): यह IT कंपनी अभी अपने बिजनेस को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि यह सफल होगी। ₹1,502 के भाव के मुकाबले इसका लक्ष्य ₹1,830 है।

5. महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M): ऑटोमोबाइल सेक्टर की यह कंपनी ट्रैक्टर और व्हीकिल्स दोनों सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ₹3,330 के स्तर पर इसका लक्ष्य ₹3,800 है।

इसके अलावा, कोफोर्ज (15% ऊपर), अंबर एंटरप्राइजेज (23% ऊपर), कैनरा बैंक (18% ऊपर), कैस्ट्रॉल इंडिया (17% ऊपर) और रिलायंस इंडस्ट्रीज ( 12% ऊपर) भी उनकी पसंदीदा सूची में शामिल हैं।

Disclaimer: यह सिर्फ एक विशेषज्ञ की राय पर आधारित है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें, क्योंकि यहां जोखिम भी होता है।

