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बासमती चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी का IPO खुल रहा, 24 मार्च से दांव लगा पाएंगे निवेशक

Mar 15, 2026 05:45 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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IPO News: बासमती चावल की निर्यातक अमीर चंद जगदीश कुमार (एक्सपोर्ट्स) लिमिटेड (Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) IPO) का 440 करोड़ रुपये का आईपीओ 24 मार्च को खुलकर 27 मार्च को बंद होगा।

बासमती चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी का IPO खुल रहा, 24 मार्च से दांव लगा पाएंगे निवेशक

IPO News: बासमती चावल की निर्यातक अमीर चंद जगदीश कुमार (एक्सपोर्ट्स) लिमिटेड (Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) IPO) का 440 करोड़ रुपये का आईपीओ 24 मार्च को खुलकर 27 मार्च को बंद होगा। RHP के अनुसार, एंकर निवेशक 23 मार्च को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। कंपनी की तरफ से अभी प्राइस बैंड का ऐलान नहीं किया गया है।

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आईपीओ से जुटाए पैसों का क्या करेगी कंपनी

हरियाणा की इस कंपनी का आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू पर आधारित है और इसमें कोई बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल नहीं है। कंपनी इस राशि का इस्तेमाल अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कॉरपोरेट कामकाज के लिए करेगी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अक्टूबर, 2025 में कंपनी को आईपीओ के लिए मंजूरी दी थी। पहले कंपनी के आईपीओ के आकार 550 करोड़ रुपये था, जिसे बाद में घटाकर 440 करोड़ रुपये कर दिया गया।

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किसके लिए आईपीओ में कितना हिस्सा?

क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। वहीं, एनआईआई के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रखा जाएगा।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है?

अमीर चंद जगदीश कुमार (एक्सपोर्ट्स) लिमिटेड भारत में बासमती चावल का प्रसंस्करण करने वाली और निर्यातक कंपनी है। कंपनी अपने उत्पादों का मूल ब्रांड 'एयरोप्लेन' के नाम से मार्केटिंग करती है। 31 दिसंबर, 2024 को खत्म हुई नौ माह की अवधि में कंपनी का परिचालन राजस्व 1,421.3 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 48.77 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के शेयर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किया जाएगा।

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इन्वेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में आईपीओ को लेकर कोई हलचल नहीं है। मौजूदा समय में यह आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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