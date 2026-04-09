बाजार में उतरते ही इस शेयर का बुरा हाल, 40% से ज्यादा टूट गया दाम, 212 रुपये का शेयर लुढ़ककर 121 रुपये पर आया

अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स के शेयर 5 दिन में 40 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। कंपनी के शेयर 2 अप्रैल को बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 212 रुपये था। अमीर चंद जगदीश कुमार के शेयर 9 अप्रैल को 121 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

बाजार में उतरने के बाद से अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के शेयरों का बुरा हाल है। अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स के शेयर 2 अप्रैल को बाजार में लिस्ट हुए हैं। इसके बाद से कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 5 दिन में अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स के शेयर 40 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट की गिरावट के साथ 121 रुपये पर हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 212 रुपये था।

5 दिन में 40% से अधिक टूट गए हैं कंपनी के शेयर

अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के शेयर 2 अप्रैल 2026 को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 195 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर और लुढ़क गए, कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 175.50 रुपये पर बंद हुए। लिस्टिंग के बाद से इधर पिछले 3 दिनों से कंपनी के शेयरों में 10-10 पर्सेंट का लोअर सर्किट लगा है। पांचवें दिन यानी गुरुवार को भी अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स के शेयर 5 पर्सेंट की गिरावट के साथ 121 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 212 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स के शेयर 5 दिन में 40 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लिस्टिंग वाले दिन कंपनी के 1.75 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग हुई। वहीं, बुधवार को जब कंपनी के शेयरों में 10 पर्सेंट का लोअर सर्किट लगा तो शेयरों का वॉल्यूम 62 लाख के करीब था।

कंपनी के रेवेन्यू में वेस्ट एशिया रीजन की बड़ी हिस्सेदारी

बाजार नियामक संस्था सेबी के पास फाइल किए गए रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट्स (RHP) के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स के ओवरऑल रेवेन्यू में वेस्ट एशिया रीजन की हिस्सेदारी 22 पर्सेंट रही है। फिलहाल, इस रीजन में पिछले कुछ दिनों से ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच लड़ाई चल रही है। बुधवार को दो हफ्ते का सीजफायर अनाउंस हुआ है।