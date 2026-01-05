वेनेजुएला संकट के बीच रॉकेट बने ये भारतीय शेयर, मुकेश अंबानी की कंपनी ने रचा इतिहास

संक्षेप: Oil Company Stocks: शेयर बाजार में आज सोमवार को तेल और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) का शेयर 1% से ज्यादा चढ़कर 52 हफ्तों के नए उच्च स्तर ₹1,611.20 पर पहुंच गया।

Oil Company Stocks: शेयर बाजार में आज सोमवार को तेल और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) का शेयर 1% से ज्यादा चढ़कर 52 हफ्तों के नए उच्च स्तर ₹1,611.20 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ONGC, ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे सरकारी तेल शेयरों में भी 2% तक की तेजी दर्ज की गई। यह तेजी ऐसे समय आई है जब ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन वेनेजुएला से जुड़ी बड़ी भू-राजनीतिक घटनाओं ने निवेशकों का ध्यान खींच लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है डिटेल दरअसल, बीते वीकेंड अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो पर ड्रग तस्करी और नार्को-टेररिज्म जैसे गंभीर आरोप हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जब तक सत्ता का “सही ट्रांजिशन” नहीं होता, तब तक अमेरिका वेनेजुएला के हालात पर सीधा नियंत्रण रखेगा। इस घटनाक्रम से वेनेजुएला के तेल सेक्टर और उससे जुड़ी वैश्विक कंपनियों को लेकर अनिश्चितता, लेकिन संभावनाएं दोनों बढ़ गई हैं।

ONGC में भी हिस्सेदारी इस पूरे मामले में ONGC खास तौर पर चर्चा में है, क्योंकि उसकी विदेशी इकाई ONGC विदेश की वेनेजुएला में सीधी हिस्सेदारी है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के मुताबिक, ONGC को वहां के सैन क्रिस्टोबल ऑयल फील्ड से करीब 50 करोड़ डॉलर (लगभग ₹4,000 करोड़) के अटके हुए डिविडेंड वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है। अब तक अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ONGC यह पैसा भारत नहीं ला पा रही थी। अगर अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद प्रतिबंधों में ढील मिलती है, तो यह रकम ONGC के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकती है। इसी उम्मीद में ONGC का शेयर भी मजबूती दिखा रहा है।